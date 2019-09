Facebook

Diskussion im Rahmen der Ö1-Sendereihe „Klartext“ im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses unter der Leitung von Klaus Webhofer © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien sowie der Grünen debattieren heute im Rahmen der Ö1-Sendereihe „Klartext“ im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses unter der Leitung von Klaus Webhofer.

Es diskutieren Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Peter Pilz (JETZT) und Werner Kogler (Grüne), die Debatte ist ab 18.25 Uhr live in Ö1 zu hören und in ORF III und im Livestream in tvthek.orf.at zu sehen – mehr dazu in oe1.orf.at und tv.orf.at.