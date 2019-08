Kritik an Wahlzuckerl

Der ÖVP-Plan zur Abschaffung der Maklerprovison für Mieter stößt erwartungsgemäß auf Kritik seitens der Wirtschaft, insbesondere der Immobilienbranche. Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, stellt sich gegen den Plan. „Dabei handelt es sich mit Sicherheit um keine Maßnahme zur Förderung leistbaren Wohnens, wie das Beispiel Deutschland zeigt. Umgekehrt wird aber eine ganze Branche vor essentielle Probleme gestellt", so Herk am Donnerstag in einer Aussendung.