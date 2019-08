"Wer berät sie?"Kern-Sohn attackiert SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Facebook

Harte Bandagen gegen Rendi-Wagner © HANS KLAUS TECHT / APA / picture

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner steht weiter unter Kritik - auch in SPÖ-nahen Kreisen.

Nikolaus Kern, der eifrig Tweets absetzende Sohn von Ex-Bundeskanzler und Rendi-Wagner-Vorgänger Christian Kern fragt sich nun auf Twitter, wer die SPÖ-Parteivorsitzende eigentlich berate. Auslöser dafür sind Rendi-Wagners Wortmeldungen in Sachen Umweltschutz, auf den die Sozialdemokraten nun verstärkt setzen und so den Grünen das Wasser abgraben wollen.

Nach dem "1-2-3-Klimaticket" plädieren die Sozialdemokraten jetzt ja für einen "Klimabonus" - also einen Zuschlag, mit dem das kleine zum großen Pendlerpauschale anwächst, wenn der Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird. Zudem will Rendi-Wagner das Pendlerpauschale sozial treffsicherer machen.

Dabei kritisiert sie relativ unverhohlen indirekt die Grünen:

Das wiederum sorgte beim Kern-Filius für Unverständnis bzw. Empörung: "Kein Kommentar zu der neuerlichen Korruptions-Geschichte, dafür ein Diss gegen die @Gruene_Austria: Wer bitte berät die SPÖ Parteivorsitzende momentan?", stellte er auf Twitter eine Frage in den Raum.

Kein Kommentar zu der neuerlichen Korruptions Geschichte, dafür ein Diss gegen die @Gruene_Austria.



Wer bitte berät die SPÖ Parteivorsitzende momentan?? https://t.co/hLZ1uAncB4 — Nikolaus Kern (@KernNiko) 14. August 2019

Das Paparazzo-Foto der SPÖ-Chefin aus dem vornehmen "Club 55" in St. Tropez an der französischen Riviera, das in sozialen Medien aufgetaucht war, sorgt indes weiter für Aufregung. Rendi-Wagner, die nun wieder voll in Sachen Wahlkampf unterwegs ist, hatte zuletzt wissen lassen: "Urlaub ist Privatsache."