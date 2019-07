Ex-Kurier-Chef Helmut Brandstätter wird auf Platz zwei für die Neos in die Wahl gehen. Im Parlament will er sich um Bildung und Europa kümmern, die Medienagenden bleiben bei der Parteichefin.

Brandstätter © APA/ROBERT JAEGER

Heute um 10.30 Uhr ist es soweit: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger will bei einem Termin im Hotel Magdas Ex-Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter als Quereinsteiger der Öffentlichkeit präsentieren.

Brandstätter soll nach Informationen der Kleinen Zeitung – wie Irmgard Griss 2017 – auf Platz zwei der pinken Liste in die Wahl ziehen. Der Bewegung wird Brandstätter ebensowenig beitreten wie Griss. In einem Punkt gibt es einen Unterschied: Der Name der politischen Senkrechtstarterin war Teil der Wahlplattform. 2017 trat man mit der sperrigen Bezeichnung „Neos - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung“ an. Diesmal taucht der Name des Quereinsteigers nicht mehr auf.

Brandstätter soll sich um die Bereiche Bildung, Europa und Wissenschaft kümmern. Die Medienagenden bleiben in der Kompetenz der Parteichefin. Gestern abends befasste sich der erweitere Vorstand mit der Kandidatur, das letzte Wort hat allerdings die Mitgliederversammlung, die am Samstag in Salzburg zusammentritt.