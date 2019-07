Peter Pilz in "Frühstück bei mir"Die Grünen und wir, wir sind kein gemeinsames Projekt"

Peter Pilz hat Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl in sein entlegenes Holzhaus in der Steiermark eingeladen. In ihrer Sendung "Frühstück bei mir" spricht er darüber, wie er mit dem Zerfall seiner Liste umgeht und wie es weitergeht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Pilz wird am 29. September als Spitzenkandidat der "Liste Jetzt" bei der Nationalratswahl antreten © APA/GEORG HOCHMUTH

In der "Liste Jetzt" hat es in den vergangenen Tagen Turbulenzen gegeben. Drei Abgeordnete haben ihre Unterstützungsunterschriften für die kommende Nationalratswahl verweigert. Auf die Frage von Claudia Stöckl, ob er möglicherweise für die Rolle des Abgeordneten besser geeignet als für die Rolle des Parteichefs, gibt sich Peter Pilz, Spitzenkandidat der "Liste Jetzt", in der Sendung "Frühstück bei mir", die man auf Ö3 nachhören kann, selbstkritisch: "Meine Fehler sind das Wichtigste in meinem Leben. Das ist das einzige, was ich ändern kann." Das zweite Projekt "Liste Jetzt" werde ganz anders aussehen. Im alten Klub sei kein richtiges Team entstanden, das müsse sich jetzt ändern.