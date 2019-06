Kickl hätte gehen müssen BVT-Ausschuss-Bilanz: SPÖ, Neos, Jetzt sehen sich bestätigt

Die ÖVP interpretiert das Ergebnis des BVT-U-Ausschusses die eigene Rolle betreffend erwartungsgemäß völlig anderes als SPÖ, Neos und Jetzt. Nach Ansicht der Fraktionsvorsitzenden Gaby Schwarz konnte jegliche politische Einflussnahme der Ressortführung unter ÖVP-Ministern auf die Ermittlungen des Extremismusreferats, die Arbeit des BVT generell oder auf Stellenbesetzungen ausgeschlossen werden.

Vielmehr würden sich an sehr vielen Schaltstellen Entscheidungsträger mit SPÖ-Nähe finden, meinte die ÖVP-Abgeordnete.

Allerdings sah Schwarz Verfehlungen beim Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bestätigt, wie sie in einer Aussendung ausführte. So seien die Hausdurchsuchungen rechtswidrig durchgeführt worden und sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung durch die Staatsanwaltschaft und die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) dilettantisch, kopflos und vom Innenministerium instrumentalisiert erfolgt. Und Generalsekretär Peter Goldgruber habe eine geheime Sondereinheit innerhalb des BVT installiert, so Schwarz, die den ÖVP-Vorsitz von Werner Amon, der Volksanwalt wird, übernommen hat.