Beppo Muchitsch: Ringt um eine breite Basis für die Freiwilligen-Regelung © APA/GEORG HOCHMUTH

Hinter den Kulissen wird heftig verhandelt: Beim Parlaments-Kehraus in der kommenden Woche wollen die Parteien noch möglichst viel auf den Weg bringen, was in den vergangenen Monaten durch die enge Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ nicht möglich war.