Ihre 22-jährige Tochter und zwei Enkelkinder sind in einem Gefangenencamp in Syrien. Nun hoffen die Salzburger Eltern auf Hilfe durch die Übergangsregierung.

Die Versorgung in den Camps ist schlecht © APA/AFP/DELIL SOULEIMAN

Mit 17 Jahren lernte die Salzburgerin Maria G. einen jungen Somalier kennen und konvertierte zum Islam. Sie blieb auch nach der Trennung dabei, die Kopftücher, die sie damals trug, waren anfangs bunt, später dann immer dunkler, erzählt ihre Mutter im "Ö1-Morgenjournal". Im Juni 2014 war Maria dann plötzlich weg - aufgebrochen nach Syrien, um sich IS-Gruppen anzuschließen.

Inzwischen ist die junge Halleinerin Mutter zweier kleiner Kinder und mit ihnen Gefangene in einem syrischen Gefangenencamp. Weil die verzweifelten Eltern 6000 Euro an einen Mittelsmann der Terrormiliz IS ("Islamischer Staat) überwiesen, um ihre Tochter zurückzuholen, mussten sie sich auch noch wegen Terrorismusfinanzierung vor Gericht verantworten. Sie wurden freigesprochen und jetzt setzen sie alle ihre Hoffnung in die österreichische Übergangsregierung.

Sorge um die Kinder

Im "Morgenjournal" berichten die Halleiner von ihrem Besuch im Camp vor einem Monat: „Unser kleinerer Enkelsohn überlebt den heißen syrischen Sommer im Zeltcamp womöglich nicht“, sagt Markus G. Dabei haben die Tennengauer Großeltern auch erstmals ihre Enkelsöhne Isa und Mohammed getroffen: "Der ist jetzt eineinhalb Jahre und kann nicht gehen, nicht krabbeln. Da ist nicht viel dran. Bei der Wirbelsäule hat man die Knochen gesehen. Das Größte war der Kopf und die großen Augen. Mein Mann hat gesagt, er hat ihn so angeschaut: „Bist Du unsere Rettung?“, sagt seine Frau Susanne.

Tochter Maria und die beiden Kinder waren bis zuletzt, als die Kämpfer eingekesselt waren, im IS gelebt. „Zum Schluss haben sie sich nur noch von Hühnerfutter und Kuhfutter ernährt. Da ist es mit dem Kleinen bergab gegangen. Der hätte im Oktober angefangen zu gehen. Dann hat er damit aufgehört, ihm ist es dann immer schlechter gegangen“, sagt Susanne G. Der ältere, der dreieinhalbjährige Bub, wirke verschreckt, wohl auch durch Bombenangriffe traumatisiert, sagen die Großeltern. Die medizinische Versorgung im Lager sei dürftig.

Tochter Maria ist von Europol zur Verhaftung ausgeschrieben. Der Familie ist klar, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommen muss. Nun hoffen die Eltern, dass mithilfe der Übergangsregierung und des Außenministeriums eine Heimreise von Mutter und Kindern zustande kommt. Das Ministerium sagte dazu, man bemühe sich über Hilfsorganisationen um medizinische Betreuung der Kinder, eine Heimholung werde nicht ausgeschlossen.