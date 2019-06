Es geht um 230.000 Euro Pilz nimmt ÖVP-Familienfest am 1. Mai ins Visier

Facebook

Peter Pilz © APA/HANS PUNZ

Der Liste Jetzt-Abgeordnete Peter Pilz hat am Dienstag Vorwürfe der Freunderlwirtschaft gegen mehrere Proponenten der ÖVP erhoben. Er hat herausgefunden, dass das federführend vom Nachhaltigkeitsministerium initiierte Familienfest am 1. Mai 2019 in Schönbrunn von einer Firma organisiert wurde, die dem früheren Generalsekretär im Bundeskanzleramt gehört. Es geht um 230.000 Euro.

Das Nachhaltigkeitsministerium, die dem Ministerium unterstellten Bundesgärten und das im Bundeskanzleramt ressortierende Familienministerium hatten am 1. Mai 2019 zu einem Familienfest im Schlosspark Schönbrunn geladen. Die Kosten dafür trugen das Ministerium für Nachhaltigkeit (47.000 Euro) und die Österreichischen Bundesgärten (184.000 Euro).

Organisiert wurde es von einer "kleinen, unbekannten Firma in Niederösterreich namens wideho.at", erläuterte Pilz bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Das 2016 gegründete Unternehmen gehört zu 50 Prozent dem früheren Generalsekretär im Bundeskanzleramt, Dieter Kandlhofer, der nach der Ablöse aller Generalsekretäre interimistischer Leiter der Präsidialsektion wurde. Firmensitz ist die Privatadresse Kandlhofers. Die andere Hälfte des Unternehmens gehört Florian K., der ÖVP-Gemeinderat in Niederösterreich ist und das Familienfest moderiert hatte.

"Freunderlwirtschaft"

Pilz kündigte nicht nur eine parlamentarische Anfrage an, er forderte auch die Entfernung Kandlhofers aus dem Bundeskanzleramt. Pilz warf ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz, der als Stargast beim Familienfest auftrat, Freunderlwirtschaft vor. Pilz zeigte sich verwundert darüber, "wie unverschämt und offen hier Parteifreunde bedient werden". "Die Bundesgärten mussten offenbar den Generalsekretär im Bundeskanzleramt düngen." Der Abgeordnete äußerte den Verdacht auf verdeckte Parteienfinanzierung und forderte die ÖVP auf, aus ihrer Parteikasse die 230.000 Euro der Republik und damit den Steuerzahlern zurückzuzahlen.