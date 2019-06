Kleine Zeitung +

Nationalratswahl Steirer-VP verzichtet auf Schlacht um Vorzugsstimmen

Wie zu erwarten, fixierte die STVP Altministerin Juliane Bogner-Strauß wieder als Spitzenkandidatin. Die 2017 erreichten Vorzugsstimmen haben der Listenerstellung in den Regionalwahlkreisen Gewicht, so die Partei am Montag.