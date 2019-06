Daniela Kickl Kickls Cousine will für die Grünen in den Nationalrat

Daniela Kickl und Herbert Kickl (FPÖ) sind verwandt, politisch aber in unterschiedlichen Lagern. Die Cousine des Ex-Innenministers will sich auf die Kandidatenliste der Wiener Grünen für den Nationalrat wählen lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniela Kickl © SPÖ Kärnten

Daniela Kickl, Cousine von Herbert Kickl, Ex-Innenminister der türkis-blauen Regierung, will bei der kommenden Nationalratswahl im September für die Grünen kandidieren, bestätigt diese am Sonntag via Twitter.

"Warum ich das mache? Habe jahrelang aus Überzeugung die Grünen gewählt, bin sicher, die Welt zum Positiven verändern zu können", schreibt Kickl in dem Kurznachrichtendienst. Schließlich: "War noch nie auf Ibiza und kenne keine Oligarchen."

Warum ich das mache?

1) habe jahrelang aus Überzeugung @Gruene_Austria gewählt

2) bin sicher, die Welt zum Positiven ändern zu können

3) war noch nie auf Ibiza und kenne keine Oligarchen

4) #Brieferl aus dem NR an den Kollegen Herbie ... 🤓😅 https://t.co/eAiE2xXNK2 — Daniela Kickl (@Daniela_Kickl) 9. Juni 2019

Die 48-jährige Wienerin und Mutter von zwei Söhnen hat sich von FPÖ-Kickl nicht nur distanziert, sondern häufig offen Kritik an ihm geübt. Nun kandidiert sie für die Wiener Liste zur NR-Wahl, neben zehn weiteren Frauen, darunter auch Sigrid Maurer, und 17 Männern. Am 22. Juni werden die ersten acht Plätze bei der Landesversammlung der Wiener Grünen gewählt, erst dann wird man wissen, ob Daniela Kickl überhaupt eine realistische Chance auf ein Nationalratsmandat erhalten wird.