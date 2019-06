Facebook

Michael Schickhofer und Peter Kaiser: Achse der SPÖ-Länderspitzen mit kritischem Blick auf Wien © APA/HERBERT NEUBAUER

Die SPÖ suchte nach einem neuen Bundesgeschäftsführer. Viele riefen zuletzt nach dem Steirer Max Lercher, dem Ex-Bundesgeschäftsführer, der mit dem Antritt von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gehen musste. Auf ihn will jedoch der steirische Parteichef Michael Schickhofer nicht verzichten, er wird den steirischen Wahlkampf vorbereiten und kandidiert auch selbst für den Nationalrat.

Ein anderer Name, der immer wieder genannt wurde, war der wortgewaltige oberösterreichische Gewerkschafter Willi Mernyi, der den Kontakt zwischen der Spitze und der Basis wieder herstellen könnte. Mernyi ist aber auch als leitender Sekretär des ÖGB im Gespräch, statt Bernhard Achitz, der jetzt Volksanwalt wird.

Gefordert war dem Vernehmen nach jemand, der auch mit dem Wiener Boulevard gut "kann". Die Wahl fiel auf Christian Deutsch, einen engen Vertrauten des Wiener SPÖ-Chefs Michael Ludwig.

Christian Deutsch Von 2008 bis 2014 war Christian Deutsch Landesparteisekretär der SPÖ Wien. Seine politische Laufbahn startete Deutsch ab 1983 als Landessekretär der Sozialistischen Jugend Wien. 1987 wurde er Vorsitzender der SPÖ Alterlaa in Wien Liesing und Bezirksrat in Liesing.

Einer seiner politischen Schwerpunkte ist der MieterInnenschutz. Deutsch war von 1989 bis 2003 Vorsitzender der Mietervereinigung Liesing und zwischen 1991 und 2003 Landes- und Verbandsvorstandsmitglied der Mietervereinigung.

Seit 2001 ist er für die SPÖ im Gemeinderat mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wohnen. Seit 1997 ist er stellvertretender Bezirksvorsitzender der SPÖ Wien Liesing. Seit 2018 ist Deutsch Vorsitzender der Wiener Volkshochschulen.

"Er ist ein gut vernetzter, erfahrener Wahlkämpfer, der die Partei in- und auswendig kennt", sagt Rendi-Wagner, die mit ihrer Entscheidung "die Schlagkraft der SPÖ maßgeblich verstärkt" sieht.

Die Landesspitzen der SPÖ sind entschlossen, die Bundespartei nicht mehr sich selbst zu überlassen. Die Steirer wollen sogar ihren Beitrag zum Wahlkampf-Fonds des Bundes davon abhängig machen, dass der Wahlkampf genau mit den Ländern abgestimmt wird.

Der steirische Parteichef Michael Schickhofer nach der gestrigen Sitzung des Bundesparteipräsidiums in Wien: „Es ist alles gesagt, was zu sagen ist. Es gibt personell keine Veränderung.“ Aber die Situation der Bundespartei betrachtet er offenbar weiterhin äußerst kritisch.

Pamela Rendi-Wagner bleibt Parteichefin, Thomas Drozda bleibt Parteigeschäftsführer, und Rendi-Wagner hält sogar am umstrittenen Berater Nedeljko Bilalic fest. Für die Wahl im Herbst ist sie trotz der schlechten Umfragewerte optimistisch. Sie setzt auf Inhalte, die nahe an den Menschen sind: „Ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie eine gute Chance hat, das Ruder herumzureißen.“

"Das schweißt uns zusammen"

„Es ist im Interesse der Länderparteien, dass es ein gutes Ergebnis bei der Nationalratswahl gibt, schlagen doch etliche selbst bald Landtagswahlen“, sagte der Kärntner LH Peter Kaiser nach der Sitzung des Parteipräsidiums. „Das schweißt uns eng zusammen.“

Die Ländergranden konzentrieren sich mit ihren Aktivitäten auf ihren eigenen Bereich und verordneten der Parteiführung gleichzeitig ein neues Kleid: Den Wahlkampf soll ein neu zu bestellender Wahlkampfmanager leiten. Dieser Wahlkampfmanager soll die richtigen Inhalte verwerten, die zu Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin passen: Gesundheit, Soziales, Pflege, auch der Klimawandel. ÖVP-Chef Sebastian Kurz soll nicht mehr direkt angegriffen werden sondern die Wahlwerbung soll über diese Inhalte, die die Menschen berühren, laufen. Und: Es braucht ein neues Kommunikationskonzept, insbesondere einen Plan für Präsenz auch in den Sozialen Medie

Geschichten für die Menschen

Die SPÖ will thematisch wieder eigene Geschichten zu erzählen haben, wie seinerzeit Christian Kern in der Diskussion über den Pflegeregress, sie will aber auch den Weg, der zum Misstrauensantrag gegen das Kabinett Kurz führte, noch einmal aufarbeiten und in eine für die Wähler nachvollziehbare Erzählung gießen:

wie es der ÖVP gelungen sei, die Europa-Wahl zu einer nationalen Abstimmung zu machen

wie Kanzler Kurz sich vom Täter zum Opfer gemacht habe, indem er mit der Lancierung des Namens Silberstein suggeriert habe, das Ibiza-Video gehe auf eine Initiative der SPÖ zurück

wie mit dem "falschen" Appell an die Staatsräson Stimmung für ein Übergangskabinett Kurz gemacht worden sei von einem Parteichef Kurz, die ohne Blick auf die Staatsräson das Kabinett Kern / Mitterlehner gesprengt habe

wie unter Ausnützung aller Tricks die Sondersitzung des Parlaments, bei der die Abwahl von Kanzler kurz erfolgen sollte, auf einen Termin nach der EU-Wahl geschoben worden sei.