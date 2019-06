Facebook

Pamela Rendi-Wagner © APA/LUKAS HUTER

Die SPÖ hat am Sonntag angekündigt, im Nationalrat eine Mehrheit für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie finden zu wollen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner werde daher im Juni-Plenum einen entsprechenden Antrag einbringen, der bereits am 26.6. im Gesundheitsausschuss behandelt werden und im Juli im Parlament beschlossen werden könnte.

Fast 14.000 Menschen sterben in Österreich jedes Jahr an den Folgen des Rauchens, viele davon am Passivrauchen. "Jetzt geht es um die Gesundheit der Bevölkerung und nicht um parteipolitisches Kalkül", appelliert Rendi-Wagner.





Dass sich die ÖVP einen solchen Schritt theoretisch vorstellen kann, deutete Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der "Zib 2"vor kurzem erstmals an. Auf die Frage, ob man das Verbot nun rückgängig machen wolle, erklärte Kurz: "Vielleicht tun wir das". Er wolle nun politische Entscheidungen vermeiden, die Geld kosten. "Und das würde nichts kosten."