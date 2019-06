Facebook

Brigitte Bierlein

Bei der Suche nach den weiteren Ministern der Übergangsregierung hat es am Samstag vorerst nicht viel Neues gegeben. Am Vormittag liefen nach wie vor Sondierungsgespräche, die designierte Kanzlerin Brigitte Bierlein empfing die Parteichefs. Die Angelobung wurde weiterhin für Montag erwartet. In den Medien kursierende Namen bestätigte die Präsidentschaftskanzlei der APA nicht.

Ein Ende der Suche nach den weiteren Regierungsmitgliedern dürfte aber in Sicht sein. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner twitterte am Samstagvormittag: "Gerade hatte ich ein offenes und sehr vertrauensvolles Gespräch mit der designierten Kanzlerin Bierlein." Sie sei "sehr froh über Tempo und Professionalität" dieses Prozesses. Bestätigen könne sie auch, dass die Übergangsregierung "weiblicher" werde, sagte ihr Sprecher zur APA.

Gerade hatte ich ein offenes und vertrauensvolles Gespräch mit der designierten Kanzlerin #Bierlein. Bin sehr froh über Tempo und Professionalität dieses Prozess. Ich bin zuversichtlich, dass Bierlein Dialog und Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung stärken wird. (prw) — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) 1. Juni 2019

Laut Medienberichten stehen zwei Ministerinnen bereits fest. Der "Standard" berichtete etwa, dassBildungsministerin werden soll. Sie ist derzeit Chefin der Präsidialsektion des Ressorts. Laut "Kronenzeitung" wird außerdem die Sektionschefin im Wirtschaftsministerin,, neue Wirtschaftsministerin.

Am Samstag berichtete dann auch die Presse über drei Kandidaten, die als Minister feststehen sollen: Sozialministerin soll demnach Brigitte Zarfl werden, derzeit Sektionschefin für Soziales im Ministerkabinett.

Finanzminister werde Eduard Müller. Der Leiter der Sektion 1 im Finanzamt soll laut der "Presse" der ÖVP nahe stehen.

Das Infrastrukturministerium soll Hartwig Hufnagl leiten. Er wurde Anfang des Jahres zum Betriebsvorstand der Asfinag bestellt und ist FPÖ-nahe.

Eine Bestätigung gab es für das alles vorerst nicht. Vor der offiziellen Präsentation der neuen Minister werde man die in den Medien kursierenden Namen weder dementieren noch bestätigen, sagte ein Sprecher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur APA.

Zwei Namen hat die designierte Kanzlerin bereits selbst genannt., über zwei Jahrzehnte Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, wird nicht nur Justizminister, sondern auch Vizekanzler. Botschafter, derzeit Leiter der Europasektion im Bundeskanzleramt und enger Mitarbeiter von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP), ist als Außen- und Europaminister vorgesehen. Der Rest der Regierungsmannschaft soll über das Wochenende ausgewählt werden.

Als möglicher neuer Innenminister wurde in den vergangenen Tagen immer wieder der ehemalige VfGH-Präsident Gerhart Holzinger genannt. Spekuliert wurde aber auch, dass Eckart Ratz, der vergangene Woche als provisorischer Innenminister angelobt wurde, im Amt bleiben könnte.

So geht es jetzt weiter

Offen ist nach wie vor auch, ob sich die Übergangsregierung schon kommende Woche dem Parlament vorstellen wird. Sollte die Angelobung am Montag über die Bühne gehen, könnte es am Dienstag oder Mittwoch eine Präsidialsitzung geben und dann für Donnerstag oder Freitag eine Nationalratssondersitzung anberaumt werden. Das ist aber noch alles in Schwebe. Faktum ist nur, dass je später die Angelobung ist, desto unwahrscheinlicher eine Sondersitzung wird, denn am 12. und 13. Juni findet ohnehin eine reguläre Sitzung statt, in der dann die Regierung vorgestellt werden könnte.

Auch auf einen Termin für die Neuwahl im September haben sich die Fraktionen noch nicht geeinigt. Die SPÖ bestätigte der APA zwar, dass sie den 29. September für am sinnvollsten halte, dass man sich darüber mit der FPÖ bereits einigt haben soll, dementierten aber beide Parteien. Es sei noch alles offen, sagte ein Sprecher von FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer am Samstag zur APA. Man werde den Termin für die Nationalratswahl kommende Woche mit den Parlamentsparteien besprechen.