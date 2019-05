Facebook

Die heute beendete Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) brachte je nach Universität stark unterschiedliche Resultate. Erste Ergebnisse zeigten zum Teil Gewinne für den sozialistischen Verband VSSTÖ, aber auch für die liberalen Junos und die GRAS-Liste.

Für die Fachschaftslisten (FLÖ) ging es bisher eher bergab. Auch der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) hat an den bisher ausgezählten (kleineren) Hochschulen meist verloren.

Die Auszählung läuft noch, belastbare Trends stehen noch aus.

An der Montanuniversität Leoben rutschte die bisher dominierende Aktionsgemeinschaft (AG) von 61,8 auf 48,9 Prozent. Der VSSTÖ legte von 12,7 auf 31,9 Prozent zu, also ein Plus von 19,2 Punkten.

An der Grazer Medizin-Uni hingegen sind die Junos der Gewinner. Sie steigerten sich von 9,8 auf 19,9 Prozent. Stärkste Liste bleibt auch hier der VSSTÖ, er rutschte aber von 77,8 auf 70,4 Prozent. Allerdings kandidierte hier wieder die AG, die 2017 nicht angetreten war. Sie errang 9,7 Prozent.

Sieg mit acht Stimmen

Die ÖH-Wahl ist immer auch für eher exotische Ergebnisse gut. So weist etwa das Hochschulvertretungsergebnis an der Webster Private University Vienna ganze acht Stimmen für die Liste "United for Webster" aus. Dieses 100-Prozent-Ergebnis beschert der Fraktion auch gleichzeitig alle sieben Mandate an der Privatuniversität.

"FRUST" und "PUSSI"

Auch ungewöhnliche Listennamen sind für die ÖH-Wahl typisch: An der Hochschulvertretung der Fachhochschule Kärnten sicherte sich die Fraktion Unabhängiger Studierenden (FRUST) die Mehrheit. An der PH Oberösterreich kam wiederum die Partei Unabhängige StudentInnen und Studenten Initiative (PUSSI) auf 100 Prozent der Stimmen.

An den Fachhochschulstudiengängen des Verteidigungsministeriums kommt der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) immerhin auf annähernd 57 Prozent - allerdings bei insgesamt lediglich 65 abgegebenen Stimmen. Eine brüderliche Drittelung der Stimmen gab es an der FH Wr. Neustadt, wo Unabhängige Liste für Wr. Neustadt, Wieselburg und Tulln - kurz "WiNeTu" -, die Aktionsgemeinschaft Wiener Neustadt und die JUNOS-Studierende nahezu punktgenau je 33 Prozent der Stimmen erhielten.

Beteiligung bei 26 Prozent

Die Wahlen brachten bundesweit eine leicht steigende Wahkbeteiligung, freilich auf niedrigem Niveau. Sie lag bei rund 26 Prozent, um etwa 1,5 Punkte höher als zuletzt. Das Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung wertet das als kleinen Erfolg. Auch wenn die Steigerung offenbar gering ist, "ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung", so die stellvertretende ÖH-Chefin Marita Gasteiger (Grüne und Alternative StudentInnen/GRAS) zur APA.

Die seit Jahrzehnten schwächelnde Wahlbeteiligung zu steigern, sei eines der zentralen Ziele des Bündnisses aus GRAS, Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) und der Fachschaftslisten (FLÖ) gewesen. Der seitens der ÖH eher ungeliebte Termin unmittelbar nach der EU-Wahl und vor Christi Himmelfahrt habe jedenfalls dazu geführt, dass "enorm viele Wahlkarten" beantragt wurden, so Vorsitzende Hannah Lutz (VSStÖ).

"Die Regierung überleben"

In den vergangenen Tagen hätte Österreich eines der "größten Dramen der Zweiten Republik" erlebt, so Gasteiger im Hinblick auf die Regierungskrise. "Dass wir die Regierung überleben, hätten wir uns vor zwei Jahren nicht gedacht", sagte Lutz.

Ob die linke Mehrheit in der ÖH-Bundesvertretung halten wird, trauten sich die obersten Studentenvertreter am frühen Abend noch nicht abzuschätzen. Bisher habe sich gezeigt, dass wenn eine schwarz-blaue Regierung am Werk war, "die linken Kräfte schon recht stark waren", so die stellvertretende ÖH-Vorsitzende Johanna Zechmeister (FLÖ).