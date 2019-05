Facebook

Kanzler Kurz © (c) APA/HERBERT NEUBAUER

Die Opposition spielt beim von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einberufenen Gipfeltreffen der Parteiobleute (noch) nicht mit. SPÖ, FPÖ und JETZT schickten zu der Unterredung im Kanzleramt am Nachmittag einen Vize-Klubobmann, einen Klubchef und einen einfachen Abgeordneten. Nur die NEOS waren mit Partei- und Klubchefin Beate Meinl-Reisinger vertreten.

Doch Kanzler Kurz gibt nicht auf. Er unterbreitet der Opposition ein Lockangebot. Die Opposition, vor allem SPÖ und FPÖ, lassen den ÖVP-Chef bis Montag mit ihrer Entscheidung warten, ob sie ihm als Übergangskanzler das Vertrauen schenken.

Innenpolitik-Chef Michael Jungwirth analysiert

Die Essenz des Vorschlages für die Gestaltung des Übergangszeitraumes unter einem Kanzler Kurz:

Keine Ausschreibungen in dieser Zeit

Keine neuen Gesetzesinitiativen

Verordnungen und Erlässe nur für den Erhalt des Status quo oder bei Gefahr in Verzug

Wiedereinsetzung der U-Ausschüsse nach der Wahl

Investitionen nur wenn nötig

werbliche Investitionen in Ministerien nur für die Nationalratswahl, nicht für die Regierungsarbeit

An den Ministerräten sollen die Klubchefs aller Parlamentsfraktionen teilnehmen, im Sinne von Transparenz und Informationsfluss

Die Opposition reagiert reserviert. "Wo ist das Angebot", fragt der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. "Die Dinge, die Kurz nennt, sind eine Selbstverständlichkeit für eine Minderheitsregierung. Das einzige, was der Kanzler hier tut, ist dass er nach 17 Monaten wieder zu normalen Usancen zurückkehrt."

Ohne Kurz geht's auch

An der Gesamtsituation habe sich "nichts geändert", so Leichtfried. "Kurz steht einer ÖVP-Alleinregierung vor und verzichtet weiterhin darauf, für eine Mehrheit im Parlament zu werben. Aufklärung ist eine Selbstverständlichkeit, und es ist bezeichnend, dass Kurz das als Angebot wertet."

Sollte sich die SPÖ entscheiden, dem Misstrauensantrag zuzustimmen, stünde Kanzler Kurz wohl als Märtyrer da, das weiß auch die SPÖ. Aber: "Nach ein bis zwei Wochen kehrt Normalität ein, und die Menschen werden erkennen, dass die Welt nicht einstürzt, wenn ein seriöser Übergangskanzler wie Heinz Fischer oder Franz Fischler bis zur Wahl die Fäden in der Hand hat." Die Entscheidung fällt am Montag.

Wenig euphorisch reagierte auch die FPÖ: "Es sind höfliche Maßnahmen, Maßnahmen des Respekts", meinte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz.

Rücknahme der 1,50-Euro-Verordnung?

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger begrüßte gegenüber der APA, dass Kurz das Gespräch gesucht habe - "unabhängig davon, ob es inszeniert war, oder nicht". Sie selbst habe deponiert, dass die Justiz mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden müsse, und dass sie davon ausgehe, dass die von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl unmittelbar vor seiner Abdankung getroffenen Entscheidungen rückgängig gemacht werden, etwa die 1,50-Euro-Verordnung.

Kickl attackiert Van der Bellen und Kurz

Die FPÖ schießt im Vorfeld des für Montag angekündigten Misstrauensantrags weiter scharf gegen Kurz. Herbert Kickl nimmt am Tag nach seiner Entlassung auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Visier. In einem Facebook-Eintrag bezeichnet der gefeuerte Innenminister den Bundespräsidenten als "Steigbügelhalter eines schwarzen Machtkartells".

FPÖ und SPÖ müssen bis Montag entscheiden, ob sie Sebastian Kurz als Kanzler einer ÖVP-Minderheitsregierung im Amt lassen oder ihn per Misstrauensantrag absetzen. Wie die FPÖ abstimmen wird, ist offen. "Kurz kann sich kein Vertrauen erwarten", sagte Hofer im "Kurier". Über eine Zustimmung zum Misstrauensantrag will er aber noch nicht entscheiden.

ÖVP wird Misstrauensabstimmung nicht verschieben

Die ÖVP wird die Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen Kurz am Montag nicht verschieben. Theoretisch könnte sie das Votum um zwei Tage verzögern, womit Kurz in jedem Fall noch als Kanzler zum EU-Gipfel am Dienstag fahren könnte. "Wir haben noch nie eine Sondersitzung blockiert und werden das auch jetzt nicht machen", schloss die ÖVP-Klubsprecherin dies jedoch aus.

Mahrer und Fischler für Vertrauen für Kurz

Wirtschaftskammer- und Wirtschaftsbundchef Harald Mahrer plädiert in einer Stellungnahme für den Verbleib seines Parteichefs Kurz im Amt als Bundeskanzler. Auch Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, sprach sich gegen ein Misstrauensvotum gegen Kurz aus. "Ein Misstrauensvotum dient nicht der innenpolitischen Stabilität ... Allen politischen Akteuren muss daran gelegen sein, dass Österreich handlungsfähig bleibt", so Mahrer. Eine Absetzung des Kanzlers würde Instabilität und Nervosität bewirken und Österreichs wirtschaftliche Position sowie heimische Arbeitsplätze gefährden.

Scharfmacher Kickl

Kickl agiert indessen weiter als Scharfmacher. Er wirft "der alten ÖVP" vor, dass es ihr in Wahrheit darum gegangen sei, die Führung im Innenministerium zurückzuerobern. Die nun eingesetzten "sogenannten Experten" seien "Marionetten tiefschwarzer Kabinette, die allesamt mit Personen aus dem Beraterumfeld von Sebastian Kurz besetzt sind". Als "Steigbügelhalter" habe dabei Van der Bellen agiert: "Die Verantwortung für das Aufgehen dieses Machtplans der ÖVP trägt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er hat sich von Kurz und seinen Beratern quasi übertölpeln lassen."

Sollten SPÖ und ÖVP dem von der Liste JETZT angekündigten Misstrauensantrag am Montag zustimmen, wäre Kurz' Kanzlerschaft Geschichte. Spekuliert wurde am Donnerstag allerdings auch über die Möglichkeit, dass die FPÖ bei der Abstimmung aus dem Plenum ausziehen könnte. In diesem Fall würden die Stimmen von ÖVP und NEOS ausreichen, um den Misstrauensantrag abzulehnen. Gelegenheit mit den Chefs der anderen Parteien über eine parlamentarische Duldung seiner Minderheitsregierung zu verhandeln hat Kurz beim Treffen im Kanzleramt.

Söder warnt SPÖ vor Misstrauen gegen Kurz

Nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die SPÖ davor gewarnt, gemeinsam mit der FPÖ Kurz zu stürzen. Das wäre "ein Treppenwitz der Geschichte", sagte der CSU-Chef in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

Neos fordern strafrechtliche Sanktionen

Die NEOS unterstützen die Forderungen von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker zur Verschärfung der Parteientransparenz. Die Vorsitzende des Rechnungshofausschusses Irmgard Griss fordert zusätzlich zu Rechnungshofkontrolle und Sanktionen auch einen Straftatbestand "illegale Parteienfinanzierung" sowie eine "Politikerhaftung". Jetzt und Grüne hatten bereits am Mittwoch für Verschärfungen plädiert.

Auch die Neos hatten angekündigt, in der nächsten Nationalratssitzung ein Maßnahmenpaket gegen Korruption einzubringen. Griss bekräftigte das angesichts des Kraker-Vorstoßes: "Wir fordern echte Kontrolle, umfassende Transparenz und scharfe Sanktionen bei Verstößen gegen die Offenlegungspflichten und vor allem bei illegaler Parteienfinanzierung. Eine tatsächliche Prüfkompetenz für den Rechnungshof ist unabdingbar."

Rechnungshof will Parteien schärfer prüfen

Kraker fordert nach der "Ibiza"-Affäre und den Andeutung von Heinz-Christian Strache zu möglichen Spenden unterdessen schärfere Transparenzregeln für Parteien und Vereine - und zwar noch vor der Wahl im Herbst. "Das ist das Mindeste, was die Österreicher sich erwarten." Kraker legt einen Fünf-Punkte-Plan vor, der dem Rechnungshof das Recht geben würde, die Parteifinanzen zu kontrollieren und Strafen zu verhängen. Sie plädiert schon länger für eine Verschärfung der Transparenzregeln für Parteien. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt da. Diese Probleme müssen unverzüglich abgestellt werden." Sie fordert die Parteien auf, das Parteiengesetz noch vor der Wahl im Herbst zu verschärfen: "Man kann nicht dauerhaft sagen, da gibt es Mängel, aber man tut nichts."

Der Rechnungshof soll nicht nur einmal jährlich die Rechenschaftsberichte der Parteien erhalten, sondern tatsächlich auch deren Bücher kontrollieren dürfen. Außerdem soll es strenge Auflagen für Vereine, Komitees und parteinahe Organisationen geben. Sie sollen Parteispenden an den Rechnungshof melden und die Herkunft ihrer Mittel offenlegen. Für "grobe Zuwiderhandlungen" hält Kraker auch strafrechtliche Sanktionen für überlegenswert. Die Offenlegung der Wahlfinanzen will Kraker beschleunigen. Weil die Rechenschaftsberichte erst mit eineinhalb Jahren Verspätung öffentlich werden, sollen die Parteien künftig einen eigenen Wahlkampfkostenbericht vorlegen. Und zwar spätestens drei Monate nach der Wahl.

Kabinette werden umgefärbt

Die Ersatzminister für die zurückgetretene blaue Regierungsriege werden mit Kabinetten arbeiten, die türkis umgefärbt sind. Alle vier neuen Minister bekommen einen ÖVP-nahen Kabinettschef zur Seite gestellt, damit ist die neue Übergangsregierung faktisch eigentlich eine ÖVP-Alleinregierung, freilich ohne parlamentarische Mehrheit.

So erhält der neue Sozialminister Walter Pöltner Eva Landrichtinger als Kabinettschefin. Landrichtinger kommt direkt aus dem Kabinett von Kanzler Sebastian Kurz. Der neue Verteidigungsminister Johann Luif, der selbst als Schwarzer gilt, bekommt Helmut Brandl aus dem ÖVP-Klub als Kabinettschef.

Innenminister Eckard Ratz und Verkehrsministerin Valerie Hackl werden zwei Männer, Stefan Wiener und Martin Humer, aus dem türkisen Wirtschaftsministerium zur Seite gestellt. Eine offizielle Bestätigung für diese Namen gab es vorerst noch nicht.

"Ja es stimmt, ich habe auf Personen aus meinem Umfeld zurückgegriffen", sagt Kurz. Es sei aber keine Entscheidung für die Zukunft. Bei der Zusammensetzung seines neuen Teams lässt sich Kurz von der Angst vor einem Misstrauensantrag leiten. Die vier Experten besitzen kein Parteibuch und haben teils im Dunstkreis der SPÖ Karriere gemacht. Die Hoffnung ist, dass die SPÖ am Montag davor zurückschreckt, die Regierung Kurz in die Wüste zu schicken.

SPÖ will offenbar Misstrauensantrag gegen Kurz am Montag unterstützen

Nach einem Gespräch mit dem Regierungschef erging sich die Parteivorsitzende Rendi-Wagner neuerlich in der bekannten Kritik an ÖVP-Obmann Kurz, der aus ihrer Sicht keinen Konsens mit den anderen Fraktionen gesucht habe. In einer Stellungnahme nach der Unterredung sagte sie, Regierungskrisen seien immer eine Zeit des Dialogs: "Da braucht es das Gespräch, da braucht es das Aufeinander-Zugehen - und das sehr rasch." Das hätte sie an Stelle von Kurz am Wochenende sehr rasch gemacht und nach einer stabilen Lösung für die kommenden Monate gesucht: "Ich hätte mich für eine stabile Mehrheit im Parlament bemüht. All das ist nicht geschehen."

Die Regierungskrise im Liveblog:

iframe>