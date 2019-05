Kurz lädt die Oppositionschefs ein, an den Regierungssitzungen teilzunehmen. Diese lassen ihn dennoch bis Montag zittern. Der Kanzler sucht das Gespräch mit den Landeshauptleuten. Orban auf Distanz zu Strache. Strache geht via Facebook in die Offensive.

Heinz-Christian Strache (FPÖ © AP

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird auch am Freitag daran arbeiten, den drohenden Misstrauensantrag gegen ihn abzuwenden. In der Früh empfängt der ÖVP-Chef ab 9.00 Uhr die Landeshauptleute im Kanzleramt, um über die Situation nach der Umgestaltung der Regierung infolge des Ibiza-Skandals zu beraten.

Bei dem Gespräch mit den Landeshauptleuten soll es unter anderem um die Arbeit in den kommenden Wochen gehen, hieß es im Vorfeld. Auch, wie ein Stillstand und eine politische Blockade vermieden bzw. die Handlungsfähigkeit Österreichs erhalten werden könne, soll Thema sein. Bei einem Gespräch mit Vertretern der Parlamentsparteien am Donnerstag hatte Kurz diesen mehrere Angebote unterbreitet, diese wurden allerdings äußerst reserviert aufgenommen, das Misstrauensvotum war danach nicht vom Tisch. Insbesondere die SPÖ zögert, dem Kanzler Vertrauen entgegenzubringen.

Heinz-Christian Strache geht via Facebook in die Offensive: Er habe Anzeige gegen drei "zumindest als Mittäter identifizierte Personen" eingereicht. Die Mitwirkung weiterer Personen am Entstehen des Videos sei "zumindest wahrscheinlich". Die Betroffenen bestreiten die Vorwürfe.

Strache leugnet weder die "Gedankenspiele" noch die tatsächlichen Aussagen, die er im Video getätigt hat. Aber: "Es blieb nicht mehr als ein Hirngespinst. Die Gedanken sind frei." Jeder Politiker spiele mit Gedanken, in denen er darüber nachdenke, wie er sich durchsetzen oder "Verbündete in der Wirtschaft" gewinnen könne.

Es könne kein weiteres, ihn kompromittierendes Video geben, "auch keines, das mich beim Konsum von Drogen oder bei sexuellen Handlungen zeigt", wie von manchen behauptet.

Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos sei "ein gezielter Angriff auf Freiheit und Demokratie", auf die Regierung dieses Landes, sonst hätte man es schon vor der Nationalratswahl veröffentlicht. Die jetzige Veröffentlichung hätte den "maximal denkbaren Schaden" angerichtet, auch wenn ihn dabei "eine gewisse Mitschuld" treffe.

Philippa Strache dementiert indes, aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen zu sein:

Orban auf Distanz zu Strache

Ungarns rechtsnationalistischer Ministerpräsident Viktor Orban geht in der Videoaffäre um die FPÖ auf Distanz zum zurückgetretenem Parteichef Heinz-Christian Strache. "Das, was Strache gesagt hat, ist inakzeptabel", sagte Orban der "Bild"-Zeitung (Freitag).

"Das Wichtigste für einen Politiker ist das Vertrauen der Menschen. Strache war ein Kämpfer in eigener Sache, aber er hat das Vertrauen der Menschen verloren." Orban hatte Strache erst Anfang des Monats in Budapest freundschaftlich empfangen. Damals pries er Österreichs Koalition aus Bürgerlichen und Rechtspopulisten als "Modell für Europa".

Kurz unterbreitete unterbreitet der Opposition ein Lockangebot. In der Zeit bis zu den Neuwahlen soll es keine wesentlichen neuen Regelungen geben. Und die letzten Entscheidungen von Ex-Innenminister Herbert Kickl werden revidiert: Sein Nachfolger Ratz zieht sowohl die 1,50-Euro-Verordnung als auch die umstrittene Bestellung von Peter Goldgruber zum Leiter der Generaldirektion zurück.

Neuwahlantrag am Montag

Die Parlamentsfraktionen haben sich darauf verständigt, am Montag in der Sondersitzung des Nationalrates einen gemeinsamen Neuwahlantrag einzubringen. Im Anschluss daran will Kurz dem Nationalrat die neuen Regierungsmitglieder vorstellen, berichtete die Parlamentskorrespondenz am Donnerstagabend. Dies allerdings nur dann, wenn Kurz den angekündigten Misstrauensantrag übersteht.

Jener Anwalt, der der Drahtzieher hinter der "Ibiza-Aktion" sein soll, bestreitet die Vorwürfe indes. Mehr dazu hier.

Die Opposition, vor allem SPÖ und FPÖ, lassen den ÖVP-Chef bis Montag mit ihrer Entscheidung warten, ob sie ihm als Übergangskanzler das Vertrauen schenken.

Innenpolitik-Chef Michael Jungwirth analysiert

Die Essenz des Vorschlages für die Gestaltung des Übergangszeitraumes unter einem Kanzler Kurz:

Keine Ausschreibungen in dieser Zeit

Keine neuen Gesetzesinitiativen

Verordnungen und Erlässe nur für den Erhalt des Status quo oder bei Gefahr in Verzug

Wiedereinsetzung der U-Ausschüsse nach der Wahl

Investitionen nur wenn nötig

werbliche Investitionen in Ministerien nur für die Nationalratswahl, nicht für die Regierungsarbeit

An den Ministerräten sollen die Klubchefs aller Parlamentsfraktionen teilnehmen, im Sinne von Transparenz und Informationsfluss

Die Opposition reagiert reserviert. "Wo ist das Angebot", fragt der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. "Die Dinge, die Kurz nennt, sind eine Selbstverständlichkeit für eine Minderheitsregierung. Das einzige, was der Kanzler hier tut, ist dass er nach 17 Monaten wieder zu normalen Usancen zurückkehrt."

Ohne Kurz geht's auch

An der Gesamtsituation habe sich "nichts geändert", so Leichtfried. "Kurz steht einer ÖVP-Alleinregierung vor und verzichtet weiterhin darauf, für eine Mehrheit im Parlament zu werben. Aufklärung ist eine Selbstverständlichkeit, und es ist bezeichnend, dass Kurz das als Angebot wertet."

Sollte sich die SPÖ entscheiden, dem Misstrauensantrag zuzustimmen, stünde Kanzler Kurz wohl als Märtyrer da, das weiß auch die SPÖ. Aber: "Nach ein bis zwei Wochen kehrt Normalität ein, und die Menschen werden erkennen, dass die Welt nicht einstürzt, wenn ein seriöser Übergangskanzler wie Heinz Fischer oder Franz Fischler bis zur Wahl die Fäden in der Hand hat." Die Entscheidung fällt am Montag.

Wenig euphorisch reagierte auch die FPÖ: "Es sind höfliche Maßnahmen, Maßnahmen des Respekts", meinte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz.

Rücknahme der 1,50-Euro-Verordnung?

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger begrüßte gegenüber der APA, dass Kurz das Gespräch gesucht habe - "unabhängig davon, ob es inszeniert war, oder nicht". Sie selbst habe deponiert, dass die Justiz mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden müsse.

Kickl attackiert Van der Bellen und Kurz

Die FPÖ schießt im Vorfeld des für Montag angekündigten Misstrauensantrags weiter scharf gegen Kurz. Herbert Kickl nimmt am Tag nach seiner Entlassung auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Visier. In einem Facebook-Eintrag bezeichnet der gefeuerte Innenminister den Bundespräsidenten als "Steigbügelhalter eines schwarzen Machtkartells".

Die Regierungskrise im Liveblog:

