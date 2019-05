Strachegate: So reagiert das Netz auf den Rücktritt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spielerisch bis betont politisch: So reagiert das Netz auf Straches Rücktritt © APA

Lange dauerte es nach Bekanntgabe des Videos mit Heinz Christian Strache und Johann Gudenus in einer Villa in Ibiza nicht, dass eigene Hashtags auf Twitter und Co. auftauchten. Bislang am häufigsten gesichtet: #Strachevideo, #Strachegate und natürlich #Ibizagate. Und einen eigenen Account namens Ibizagate gibt es natürlich auch bereits:

Anbei einige ausgewählte Beispiele:

»Silberstein, Verleumdung, Schmutzkübel, aus dem Gesamtkontext gerissen, rechtswidrig. Lockere Zunge, besoffene Partie. Silberstein, sorry Sebastian und Philippa, illegal, kriminell, Silberstein, Islamismus, Ausländer.«

So geht Rücktritt in Österreich — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2019

Finde ja interessant, dass Strache fordert, die gesamten 7 Stunden Video zu veröffentlichen. Bin wirklich nicht sicher, dass ihm das irgendwie helfen würde. — Armin Wolf (@ArminWolf) May 18, 2019

Werde hoffentlich übers Wochenende herausfinden, ob ich im @orf "Vom Neonazi, zum Sportminister, zum *BEEP* - eine typisch österreichische Karriere" sagen darf. — Peter Hörmanseder (@pit_maschek) May 17, 2019

Ich gehe fest davon aus, dass hier am Tisch autochtones Bio-Mehl liegt, das die FPÖ Delegation als Gastgeschenk mitgenommen hat. pic.twitter.com/1P3YM392kf — Rudi Fußi (@rudifussi) May 17, 2019