Mario Kunasek © APA/ERWIN SCHERIAU

Erste Reaktionen auf die Rücktritt Heinz-Christian Straches: Die Opposition jubelt, die FPÖ ist geknickt. Die Kleine Zeitung befragte als Ersten hochrangigen FPÖ-Politiker Mario Kunasek - zur Stunde der Rücktrittserklärung tagte im Grazer Kongress der Landesparteitag der FPÖ. Für Kunasek ist Norbert Hofer ein guter Kandidat als Nachfolger von Heinz-Christian Strache, und er wünscht sich, dass die Koalition fortgesetzt wird.

Was geschehen sei, sei ein großer Fehler, aber er wolle nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Jetzt gelte es, den Neuanfang zu machen.

Verteidigungsminister Norbert Kunasek reagierte als Erster

Die Grünen in Wien und in Linz fordern als nächsten Schritt das rasche Ende der türkis-blauen Koalition. Die designierte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein in Wien erklärte: "Es handelt sich um ein nationales und internationales Debakel. Dafür trägt Bundeskanzler Sebastian Kurz, der die FPÖ trotz aller Warnungen in die Regierung und somit an die Macht und in öffentliche Positionen gebracht hat, die Verantwortung"

"Nur Spitze des Eisbergs"

Auch für die Neos ist der Skandal "nur die Spitze des Eisbergs". Einmal mehr erinnerte Beate Meinl-Reisinger bei dieser Gelegenheit daran, dass die ÖVP im Nationalratswahlkampf fast doppelt so viel Geld ausgegeben hat wie erlaubt. "Ich möchte wissen, wer hat das gezahlt?", so Meinl-Reisinger. Sie will von Kurz wissen, ob er ausschließen kann, dass das von Strache geschilderte verdeckte Spendensystem über gemeinnützige Vereine auch in der ÖVP zum Einsatz komme.

Für die SPÖ und die Liste Jetzt ist es mit den Rücktritten von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus ebenfalls nicht getan. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda forderte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf, die Verantwortung für das Scheitern der Regierung zu übernehmen.

"Diese Regierung ist damit gescheitert. Sebastian Kurz ist jetzt am Zug. Er muss den Österreicherinnen und Österreicher dieses Scheitern eingestehen und die volle Verantwortung für dieses Chaos übernehmen. Er hat Österreich in diese desaströse Situation gebracht und die Stabilität des Landes aufs Spiel gesetzt", sagte Drozda in einer Aussendung.

JETZT-Klubobmann Bruno Rossmann forderte Kurz auf, die Koalition zu beenden.