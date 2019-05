Facebook

Brief an den Finanzminister: LH Hermann Schützenhöfer, Stellvertreter Michael Schickhofer, Landesrat Anton Lang © Land Stmk

Die Steiermark wird als sechstes Bundesland nun ebenfalls alle Förderdaten in die Transparenzdatenbank des Bundes einspeisen. Das haben die Regierungsmitglieder Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Michael Schickhofer und Anton Lang (beide SPÖ) in einem gemeinsamen Brief an Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zugesichert.

