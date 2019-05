''Sei dankbar gegenüber Österreich''Waldhäusl: "Zehn Gebote" für Zuwanderer

In Niederösterreich sollen Zuwanderer künftig Verhaltensvorschriften unterzeichnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Die "Zehn Gebote der Zuwanderung" sollen Zuwanderer und Asylbewerber künftig in niederösterreichischen Wertekursen und Integrationsprojekten unterzeichnen müssen, wie es in einem Online-Bericht in der deutschen Zeitung "Welt" heißt. "Sobald jemand zu uns kommt, erhält jeder Asylbewerber neben den üblichen Verwaltungsunterlagen auch die 'Zehn Gebote der Zuwanderung' von Niederösterreich", wird der niederösterreichische Landesrat für Asyl Gottfried Waldhäusl (FPÖ) im Bericht zitiert.

Dankbarkeit gegenüber Österreich

Der Wertekanon würde in fünfzehn Sprachen vorliegen und fordere die Unterzeichner etwa auf "Österreich gegenüber Dankbarkeit zu leben", die "Religionsfreiheit zu achten", "Tiere vor unnötigem Leid zu schützen" sowie "das eigene Verhalten und die Erziehung der Kinder an Österreichischen Werten zu orientieren".

Unklar sei, warum die Asylbewerber diese "Zehn Gebote" unterzeichnen müssen, denn Wertekurse vermitteln laut Österreichischem Integrationsfonds bereits die Prinzipien des Zusammenlebens wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Gewaltfreiheit, Rechtsstaatlichkeit etc.

Waldhäusl sorgt mit seiner Asylpolitik immer wieder für Wirbel. Im Vorjahr hatte er gefordert, dass man jenen Asylwerbern, die nicht integrationswillig seien, eine "Sonderbehandlung" anstreben müsse. Der Begriff "Sonderbehandlung" gilt allerdings als Nazi-Jargon. Er war während der NS-Zeit eine Tarnbezeichnung für die Ermordung von Menschen.