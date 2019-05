Facebook

Hartwig Löger und Mario Kunasek stehen noch harte Verhandlungen bevor © APA/HERBERT PFARRHOFER

In einem Offenen Brief haben Unteroffiziere diese Woche Bundeskanzler Sebastian Kurz eindringlich vor weiteren Einsparungen beim Bundesheer gewarnt. Eine Reaktion vom Kanzler gibt es bis dato nicht, am Rande einer Pressekonferenz in Graz nahm aber Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zu dem Thema Stellung. Alle Ministerien müssten zur Finanzierung der Steuerreform beitragen, so Löger. Eine Milliarde Euro sollen auf diese Weise insgesamt "im System" eingespart werden. "Davon ist auch das Verteidigungsministerium nicht ausgenommen", betonte Löger. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) habe die Steuerreform mitbeschlossen.