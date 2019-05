Der Flankenschutz von Kanzler Sebastian Kurz für Vizekanzler Heinz-Christian Strache irritiert viele, nicht nur in Deutschland. Auch deshalb, weil die Schwarz-Zeichnung bisher nicht zum Repertoire eines amtierende Bundeskanzlers gehörte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rechte Wahrheit gegen linke Wahrheit: Der Husarenritt des Kanzlers © APA/AFP/JOE KLAMAR

Warum macht es viele Beobachter im In- und Ausland so "unrund", dass ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz seinem bedrängten FPÖ-Regierungspartner Heinz-Christian Strache nicht nur zur Seite springt, um die freiheitlichen Rechtsaußen-Ausrutscher zu planieren, sondern auch selbst noch ein Scherflein nachlegt? Die Geburtstagsfeier der SPÖ-Jugend für Lenin verurteilt? Sich am Schwenken der PKK-Fahne auf der Maifeier reibt?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.