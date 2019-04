Feindbild Journalismus: So bekommt eine "autoritäre Demokratie" ein Gesicht.

Armin Wolf: Ein vielfach ausgezeichneter Journalist, den die FPÖ nicht zum ersten Mal wegen seiner kritischen Fragen ins Visier nimmt © ORF

Der Presseclub Concordia ist der älteste Presseclub der Welt und Wächter über Menschenrechte, Demokratie und Pressefreiheit. Er verleiht jährlich an Journalisten Preise in diesen Kategorien. Am Montag ist es soweit. Gastgeber für die Feier im Parlament ist ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wahrung der Menschenwürde und Schutz der Pressefreiheit werden gewiss Bestandteile seiner Ansprache sein.

