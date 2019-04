Facebook

Kulturminister Gernot Blümel © (c) APA/HELMUT FOHRINGER

Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) hat zum umstrittenen

Heumarkt-Projekt Stellung genommen. Er versprach in einem jährlichen Bericht des Bundeskanzleramts an die UNESCO, dass der Bund bereit sei, "alle Maßnahmen, inklusive rechtlicher Schritte, zu ergreifen", um Wiens historisches Zentrum auf der Welterbe-Liste zu erhalten.

Bedauerlicherweise habe der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sich nicht deutlich dazu bekannt, die Heumarkt-Pläne in der derzeitigen Form definitiv nicht zu realisieren, so das BKA in dem Schreiben.

Jedenfalls sei es auszuschließen, dass innerhalb der zwei Jahre, die sich Wien als "Nachdenkprozess" verordnet hat, irgendwelche baulichen Maßnahmen ergriffen werden.

Die Antwort des Bundes auf die Feststellungen im jüngsten UNESCO-Bericht zum Thema ist Grundlage für die nächste UNESCO-Sitzung im Juni, bei der über den Status des Wiener Welterbeprädikats entschieden wird. Derzeit befindet sich das historische Zentrum Wiens auf der Roten Liste.