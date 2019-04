Facebook

Renate Anderl © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Wahlen in allen neun Länder-Arbeiterkammern sind geschlagen, und die SPÖ-Fraktion FSG ist die Gewinnerin. Sie kam bundesweit auf rund 56 Prozent, was ein Plus von fünf Prozentpunkten bedeutet.

AK-Präsidentin Renate Anderl zeigt sich über den Erfolg "froh und glücklich", wie sie am Donnerstag in der ZiB 2 sagte. Ob der Erfolg der Fraktion "trotz oder wegen" des ausgebliebenen Flankenschutzes durch die SPÖ zustande kam, könne sie nicht sagen: "Über eine Hilfe durch die SPÖ haben wir uns keine Gedanken gemacht."

Für kürzere Arbeitszeiten

Die Arbeitnehmer würden allerdings klar sehen, dass die Politik der Bundesregierung für sie nicht gut sei, sagte die AK-Chefin. Sie verwies auf den 12-Stunden-Tag oder die Karfreitagsdiskussion. "Wir brauchen planbare und kürzere Arbeitszeiten", lautet eine Forderung Anderls.

Den Vorschlag von ÖVP-Klubchef August Wöginger, künftig die AK-Wahl in allen Bundesländern konzentriert an einem Wahlsonntag abzuhalten, lehnt Anderl ab. Dies wäre eine Hürde. Im Gegenteil plädiert sie dafür, dass nicht nur wie bisher in manchen Großbetrieben, sondern künftig in allen Betrieben am Arbeitsplatz gewählt werden kann. Denn dort habe man die meisten Stimmen gesammelt. In Wien gebe es aber beispielsweise 800 Firmen, die die AK-Wahlhelfer nicht in den Betrieb gelassen hätten. Anderl plädiert deshalb für eine gesetzliche Pflicht zur Betriebswahl.

Millionärssteuer

In der Bundespolitik wünscht sich Anderl eine Erbschafts- und Vermögenssteuer, wobei sie letztere lieber "Millionärssteuer" nennt. Dass die SPÖ diese Forderung derzeit nicht aktiv betreibt, veranlasst die AK-Chefin aber nicht zu Kritik an der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Im Gegenteil: "Wir haben eine tolle Parteivorsitzende, die jetzt einmal schaut, wie man sich positionieren kann."