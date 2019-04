Facebook

Mario Eustacchio muss sich heute dem Misstrauen von vier Fraktionen stellen © Stefan Pajman

Graz erlebt heute eine Premiere: Erstmals wird im Gemeinderat über einen Misstrauensantrag abgestimmt. Es geht um die Zukunft von Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ). Dafür wird ab 18 Uhr eigens eine Sondersitzung abgehalten. Bis 17 Uhr haben die Mandatare noch in der regulären Sitzung getagt, nach einer einstündigen Pause geht es nun weiter. Grund für die Sitzung ist ein Antrag der Grünen, dem sich alle anderen Oppositionsparteien angeschlossen haben. Sie kommen gemeinsam auf 21 Sitze, gehen heute aber geschwächt in die Abstimmung - ein SPÖ-Abgeordneter ist erkrankt. Stimmen also neben der geschlossenen Opposition nur fünf Gemeinderäte von ÖVP und FPÖ im Fall des Falles gegen Eustacchio, wäre der Vizebürgermeister-Posten weg.