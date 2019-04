Facebook

Der frühere Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Erik Buxbaum hat keine politischen Einflüsse in der Tierschützer-Causa wahrgenommen. Bei seiner Befragung im BVT-Untersuchungsausschuss betonte er, dass es bei den Ermittlungen keine Vorgaben des Ministerbüros (von Ressortchef Günther Platter/ÖVP) gegeben habe.

Bestätigt wurde vom längst pensionierten Spitzenbeamten, dass die von den Tieraktivisten ins Visier genommenen Kleider Bauer-Chefs Kontakt im Umfeld von Platter gesucht hätten. Er habe darauf das Ersuchen des Ministerbüros erhalten, sich der Sache anzunehmen. "Man hat mir die Kartoffel weiter gereicht und ich habe versucht sie zu verwurschten."

Dass die Gebrüder Graf, die Kleider Bauer leiten, sich direkt an Platter zu wenden versucht hatten, sieht Buxbaum als nichts ungewöhnliches: "Manche gehen lieber zum Schmied, das kann man ihnen nicht verdenken." Letztlich sei es das "Klagelied" von Unternehmern gewesen. Er selbst habe mit der Familie Graf nur ein oder zwei Mal im Laufe der Ermittlungen zu tun gehabt.

Gemäß eigener Erinnerung hat Buxbaum jedenfalls die Sonderkommission in der Causa einrichten lassen. Persönlich und emotional involviert war er nur wenig. Er habe auch nichts gegen die Tieraktivisten und deren Anliegen gehabt, sehr wohl aber gegen manche Methoden: "Ich bin gegen jede Form von Extremismus." Seiner Frau habe er zur damaligen Zeit jedenfalls gesagt, sie sollte ihren Pelzmantel besser daheim lassen.

Einer Einflussnahme des Ministeriums auf die Arbeit der Polizei kann sich Buxbaum nicht entsinnen. Auch mit Ressortchef Platter habe er ein einzige Mal Kontakt gehabt, nämlich, als er diesen über die Hausdurchsuchungen bei den Aktivisten informiert habe.

Dass die ganze Sache zum Politikum werden konnte, versteht der frühere Spitzenbeamte bis heute nicht so recht. Kein Minister könne in so einer Causa gewinnen: "Entweder Robin Hood wird eingesperrt oder ein Unschuldiger angeklagt." Beides sei unschön.

