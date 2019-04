Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch am Bau ist bei großer Hitze Sonnenschutz angesagt - ab 32,5 Grad Celsius muss künftig nicht mehr im Freien gearbeitet werden © APA/GEORG HOCHMUTH

Immerhin 14 Mal hatte es in Wien im vergangenen Jahr mehr als 32,5 Graz Celsius, in Salzburg etwa auch fünf Mal. In der Steiermark hätten die Bauarbeiter im Vorjahr nicht viel von der Regelung gehabt, denn mehr als 32,5 Grad hatte es im verregneten Sommer 2018 nur zwei mal, und einer der beiden Tage war ein Sonntag. Anders sah es laut Christian Pehsl von der ZAMG im Jahr 2017 aus: Da gab es insgesamt neun Tage in den Sommertagen, an denen das Temperatur über 32,5 Graz kletterte - zwei Tage ikm Juni, zwei im Juli und fünf im August.