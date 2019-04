Gefahr für Muslime"Wir gewöhnen uns an den Rassismus"

Bei rassistischer Diskriminierung sowie bei Hass im Netz ist Eingreifen gefragt. Zivilcourage heißt in “unangenehmen” Situationen in der Öffentlichkeit - on- & offline - einzugreifen.Tipps von ZARA:

Eingreifen kann bedeuten, dass man nicht weg sieht

Betroffenen Unterstützung anbietet

Vorfälle dokumentiert

Unterstützung holt

Auch in der online Welt ist zivilcouragiertes Handeln gefragt, um Hass im Netz in Grenzen zu halten, Räume nicht stillschweigend aufzugeben und wiederum Betroffenen den Rücken zu stärken.

Wichtig ist dabei stets die eigenen Grenzen und Fähigkeiten sowie den Wunsch der Betroffenen zu erkennen und danach zu handeln.