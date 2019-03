Facebook

Franz Reißner mit Minister Mario Kunasek in Graz. Links: Generalstabschef Robert Brieger © Ballguide/Metnitzer

Der neue, alte Chef des Kommandos Landstreitkräfte, Generalleutnant Franz Reißner, äußerte sich am Rande der Kommandoübergabe in Graz positiv zu den von Generalstabschef Robert Brieger geforderten besseren Bedingungen für und Finanzierung des Heeres: "Ich wünsche mir, dass die Argumente gehört werden." Die Kritik an den fehlenden Mitteln teile er selbstverständlich: "Es geht um die Substanz."

Es gehe ja nicht nur darum, mehr Geld zu fordern, sagte Reißner angesichts der langjährigen Einsparungen im Bundesheer-Bereich. "Der Großteil der Kfz-Flotte wurde zwischen 1973 und 1983 angeschafft, das sind 40 Jahre, die meisten Fahrzeuge waren oder sind am Ende ihrer Lebensdauer. Die meisten Luftfahrzeuge, bis auf die Eurofighter und die Blackhawk-Helikopter, sind bis zu 50 Jahre alt. Bei den AB212-Hubschrauber hatten wir zum Glück ein Upgrade-Programm," zählte Reißer auf. "Es wird Entscheidungen geben müssen", sagte der Generalleutnant gegenüber Journalisten.

Grazer Belgierkaserne: Kommandoübergabe

Ende der 1980er habe das Verteidigungsbudget 1 bis 1,1 Prozent betragen und das sei damals schon nicht ausreichend gewesen. Heute habe man gerade die Hälfte, das gehe wirklich an die Substanz, sagte Reißner, der rund 20.000 Berufssoldaten, Wehrpflichtige und Zivilbedienstete direkt führt, in 24 Verbänden und 15 Auslandseinsätzen (derzeit 1.015 Soldaten). Das Bundesheer bezeichnete er als den "komplexesten Betrieb Österreichs".

Mit der neuen Heeresgliederung, die am 1. April offiziell eingenommen werde, habe man nun eine gute Bündelung der Führungsstruktur, getrennte Kommanden wurden wieder fusioniert. Positiv sei auch, dass die Führungsunterstützung mit den entsprechenden Bataillonen in Villach und St. Johann im Pongau wieder beim Kommando Landstreitkräfte seien. Dem Kommando mit den "Konzernzentralen" Graz und Salzburg unterstehen nun vor allem die vier Brigaden, die neun Militärkommanden und die Luftstreitkräfte. "Nun ist nichts mehr provisorisch", sagte Reißner. (APA)