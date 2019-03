Kleine Zeitung +

Aufregung im Nationalrat FPÖ-Abgeordneter Zanger bezeichnet Gewerkschafter als "Beidln"

Arbeitern würde in Sachen Familienbonus Plus von Gewerkschaftern und Betriebsräten die Unwahrheit erzählt, behauptet Wolfgang Zanger (FPÖ). Dass er sie als "Beidln" bezeichnet, bringt die SPÖ in Rage.