Im Auftrag von SOS Mitmensch bewerteten 21 Expertinnen und Experten das türkis-blaue Regierungsprogramm in Bezug auf die Maßnahmen für Menschen, die neu nach Österreich kommen oder bereits hier leben.

Kickl, Strache, Kurz beim 'Sicherheitsgipfel' der Bundesregierung Anfang März © APA/ROLAND SCHLAGER

Was hat die neue Bundesregierung in den ersten 14 Monaten ihrer Amtszeit getan, damit Menschen, die neu nach Österreich kommen

oder bereits hier leben, Fuß fassen und zurechtkommen können? Welche Maßnahmen wurden gesetzt, um Spracherwerb, Bildung und Teilnahme am Arbeitsmarkt zu ermöglichen?

