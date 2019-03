Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Wolfgang Fercher

Der Kampf gegen das illegale Glücksspiel in Österreich soll verschärft werden. Noch in diesem Jahr dürfte eine Novelle des Glücksspielgesetzes kommen. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hatte zuletzt im Profil Finanzstaatssekretär Herbert Fuchs (FPÖ) heftig kritisiert, weil es ihm zu langsam geht. Unabhängig davon arbeiten derzeit Bundeskriminalamt, Ermittler, Vertreter der Landeskriminalämter und der Finanzpolizei bei einem dreitägigen Workshop in Pörtschach in Kärnten an Vernetzung und gemeinsamen Strategien. Im Fokus stehen dabei vor allem die Begleitkriminalität und die organisierten Gruppen, die hinter dem illegalen Glücksspiel in Österreich stehen. „Wir gehen davon aus, dass sich vier bis fünf Netzwerke über Österreich verteilen“, sagt Robert Klug, Leiter der Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der kriminellen Auswirkungen des illegalen Glücksspiels, die im Juni 2018 gegründet würde. Ziel sei es, diese „mafiösen Strukturen“ aufzudecken und zu zerschlagen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.