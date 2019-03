Architekt der Steuerreform Hubert Fuchs: "Wir werden keine neuen Steuern einführen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Staatssekretär Hubert Fuchs © APA/ROLAND SCHLAGER

Er ist das wahrscheinlich am wenigsten bekannte Regierungsmitglied: Hubert Fuchs, früher Steuerberater, mittlerweile FPÖ-Staatssekretär im Finanzministerium. Dabei zeichnet er mitverantwortlich für die angekündigte Steuerreform der Bundesregierung. Heute bezog er dazu in der ORF-Pressestunde Stellung. Die Fragen stellten Petra Stuiber (Der Standard) und Christoph Varga (ORF).

Die zentralen Themen: Auf welche Steuererleichterungen können sich die Österreicherinnen und Österreicher einstellen? Warum wird die sogenannte kalte Progression erst in einigen Jahren abgeschafft? Was kann die Digitalsteuer in Österreich bringen, an der die EU bisher gescheitert ist? Und wie beurteilt Hubert Fuchs die allgemeinen Wirtschaftsaussichten angesichts gedämpfter Prognosen?

Hubert Fuchs zur geplanten Abschaffung der kalten Progression:

Kalte Progression fällt erst später

Der Staatssekretär zu den Bestrebungen einer nationalen Digitalsteuer:

Digitalsteuer soll 200 Millionen Euro bringen

Hubert Fuchs auf die Frage, warum seine Bekanntheitswerte so niedrig seien:

Über das Spiel der zweiten Geige

Immer wieder stößt die FPÖ eine Debatte zur Abschaffung der ORF-Gebühren an.

Wie lange gibt es noch GIS-Gebühren?