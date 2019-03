Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

H.C. Strache mit Ehefrau Philippa © APA/ERWIN SCHERIAU

Im Ö1-Journal zu Gast hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache angekündigt, dass der Rechtsanspruch auf den Papamonat beschlossene Sache sei. Derzeit würden nur noch die Details geklärt. Strache hat ja selbst nach der Geburt seines und Ehefrau Philippas Sohnes Hendrik am Neujahrtag 2019 ein Monat Auszeit genommen. Er beschreibt es als "wundervolle Erfahrung", dass er nach der Geburt bei seiner Frau und seinem Sohn sein konnte. Er habe eine "wundervolle Nähe" zu seinem Sohn aufgebaut. Deshalb sei es ihm ein Herzensanliegen, dass der Papamonat kommt. "Er kommt fix! Das kann ich sagen."

Vor allem müsse man nun abwarten, wie die Richtlinie der Europäischen Union ausgestaltet wird. Die EU arbeitet bekanntlich an einer Regelung, die Vätern nach der Geburt eine gewisse Zahl freier Tage zuspricht. Derzeit sind zehn Tage geplant. Strache wünscht sich hier allerdings vier Wochen. Wenn dazu Details bekannt sind, müsse noch die Frage der Bezahlung - sprich, wer kommt für die Kosten auf - geklärt werden. Ziel sei es, dass der Papamonat bereits 2020 einzuführen.

Pensionssplitting für Frauen

Familienministerin Juliane Bogner-Strauss hat am Weltfrauentag vorgeschlagen in Österreich ein Pensionssplitting einzuführen, um Altersarmut bei Frauen zu vermeiden. Strache sieht in der Altersarmut der Frauen ebenfalls ein Problem. Er verweist auf die Mindestpension von 1200 Euro, die es ab kommenden Jahr geben werde (bei 40 Versicherungsjahren), bei jenen die 30 Jahre gearbeitet haben, solle der Richtsatz angepasst werden. Ein Pensionssplitting könne man sich durchaus ansehen und müsse dann gesondert geprüft werden.

Strenge Doping-Gesetze

Als Sportminister ist Strache auch für das Thema Doping zuständig. Er sieht Doping nicht als "Kavaliersdelikt", vielmehr sei es Betrug. Die Gesetze seien in dieser Hinsicht gut. Österreich habe die strengsten Anti-Doping-Gesetze der EU. Es drohen bei Doping-Missbrauch bis zu drei Jahre Haft, den Hintermännern drohe sogar zehn Jahre Haft.

Nun gehe es primär um Aufklärung. Strache kündigt dazu eine Pressekonferenz am Montag an. Nach der Aufklärung seien dann die Gerichte am Zug. Von den Verbänden und deren Funktionären will sich Strache aber nicht distanzieren. Dort gäbe es derzeit keine Verdächtigen. Strache stellt sich demonstrativ hinter ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel. Einen Imageschaden für Österreich als Sportland sieht er nicht.

Sicherungshaft

Strache beruft sich beim Thema Sicherheitshaft erneut auf die Richtlinie der EU, die weitere Sicherheitsmaßnahmen für Asylwerber erlaube. Er sieht eine mögliche Sicherungshaft daher im Rahmen geltender Rechte. Er betont, dass es kein Behördenversagen gegeben habe, sondern die Bluttat von Dornbirn mit den bestehenden Gesetzen nicht zu verhindern gewesen wäre. Daher sieht er hier auch die Opposition in Verantwortung, diesen Umstand zu verbessern. Die Regierung braucht bekanntlich die Stimmen der Neos und/oder der SPÖ für dieses Vorhaben.

Strache lehnt ganz klar die Vorschläge von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ab, diese Sicherungshaft auf alle Österreicher auszuweiten. Die Regelung solle ausschließlich für gefährliche Asylwerber gelten. Strache hofft weiter auf ein Einlenken einer Oppositionspartei.

EU-Wahl

Strache begrüßt es sehr, dass die "patriotischen" Parteien an einem Bündnis arbeiten. Dieses könnte möglicherweise sogar die zweitstärkste Kraft im Parlament werden. So könne eine Willkommenskultur wie bei Merkel und Macron in Zukunft verhindert werden. Victor Orban und die Fidez wäre ebenso willkommen wie die polnische Regierungspartei PiS.

Karfreitag

Strache sieht die Lösung der Regierung als gelungen. Es bleibe bei 13 Feiertagen, dazu wurde ein Urlaubstag aufgewertet. Er betont, dass die Lösung nun niemanden diskriminiere.