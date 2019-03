Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Der BVT-Untersuchungsausschuss rollt ab heute die Tierschützer-Affäre neu auf. Als Erster geladen ist Martin Balluch, Obmann des Vereins Gegen Tierfabriken. Er kritisiert nun im Vorfeld das damalige Vorgehen der Behörden, das 2010 zu einer Anklage gegen 13 Aktivisten geführt hat, als politisch motiviert. Auslöser sei der Unmut der ÖVP über die erfolgreiche Tierschutz-Kampagne 2004 gewesen, glaubt Balluch.

Balluch war Hauptangeklagter in dem umstrittenen Prozess, der im Mai 2011 mit Freisprüchen für alle Angeklagten endete. In einer Aussendung am Dienstag kritisierte er, dass die Kampagne gegen die Modekette Kleiderbauer nur ein "willkommener Anlass" für die Behörden gewesen sei, gegen die Tierschützer vorgehen zu können. Er hoffe nun auf "späte Gerechtigkeit" und die Aufdeckung der Hintermänner des damaligen Vorgehens, so Balluch. Neben dem Obmann werden noch einige Mitkämpfer Balluchs vor dem Ausschuss aussagen.