Die FPÖ feiert den Aschermittwoch wie gewohnt in Ried, die ÖVP in Klagenfurt. Vitali Klitschko ist als Ehrengast mit dabei. Ungeladen hat sich ein Protestmarsch gegen die Karfreitagsregelung angesagt.

Es ist noch nicht lange her, da hat Bundeskanzler Sebastian Kurz Vitali Klitschko in Kiew besucht, das der ehemalige Boxer als Bürgermeister regiert. Nun revanchiert sich Klitschko, er kam nach Klagenfurt und wohnt heute dem Aschermittwochauftritt des Kanzlers bei.

Weniger angenehm als der prominente Gast ist der Aufmarsch von Demonstranten, die dem Bundeskanzler ihren Unmut über die Karfreitags-Lösung überbringen wollen. Angeführt vom Administrator der Diözese, Engelbert Guggenberger und dem evangelischen Superintendenten Manfred Sauer, bewegt sich der Schweigemarsch zum Messegelände und versucht, auch mit dem Kanzler ins Gespräch zu kommen. Anschließend will man gemeinsam die katholische Aschermittwochliturgie feiern.

Ein ganz und gar weltliches Ritual ist die Aschermittwochfeier der Freiheitlichen, die traditionell in Ried im Innkreis stattfindet. Zum zweiten Mal muss sich FPÖ-Chef Heinz Christian Strache der Basis in der Rolle als Vizekanzler stellen, was die Sache für ihn nicht einfacher macht.

