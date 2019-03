Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GERT EGGENBERGER

Die Bischofskonferenz kritisiert die angekündigte Teilnahme des Klagenfurter Diözesanadministrators Engelbert Guggenberger beim Protest am politischen Aschermittwoch der ÖVP gegen die Karfreitags-Regelung. Man akzeptiere das im Parlament beschlossene Gesetz, hieß es am Montag in einer Aussendung. Demonstrationen wie die in Kärnten angekündigte entsprächen nicht der Position der Bischöfe.