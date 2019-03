Facebook

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich wenig begeistert von den Debatten, die Landes-Chefs Dornauer (Mitte) und Doskozil (rechts) ausgeläst hatten. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Georg Dornauer ist am Samstag bei einem ordentlichen Parteitag in Innsbruck mit 85 Prozent der Delegierten-Stimmen zum neuen Vorsitzenden der Tiroler SPÖ gewählt worden. Der 35-Jährige erhielt 286 der 337 abgegebenen Stimmen, obwohl es keinen Gegenkandidaten gegeben hatte.

Dornauer folgt damit auf Elisabeth Blanik, welche die SPÖ vergangenes Jahr in die Landtagswahl geführt und dort 3,5 Prozentpunkte auf 17,2 Prozent der Stimmen zugelegt hatte. Die scheidende Parteichefin hatte sich zuvor verabschiedet und betont, dass sie eine "gestärkte und erneuerte, mit einem finanziellen Spielraum ausgestattete Partei" übergebe.

Rendi-Wagner gegen Landes-Männer

Zuvor hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wanger ihre Rede genutzt, um innerparteilich Zensuren zu verteilen: Sowohl die öffentlich geführte parteiinterne Diskussion über den Einzug des neuen Landesvorsitzenden Georg Dornauer in die Bundesparteigremien als auch die Debatte über die Sicherungshaft waren keineswegs hilfreich.

"Diese öffentlichen, medialen Diskussionen haben uns nicht genutzt", kritisierte Rendi-Wagner: "Sie haben uns im Bemühen um Geschlossenheit nicht gestärkt."

Foto © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der "Horizontale"-Sager Dornauers in Richtung der grünen Landesrätin Gabriele Fischer sei inakzeptabel gewesen, so die SPÖ-Chefin. Dornauer habe sich danach entschuldigt und die Sanktion in Form des Ausschlusses aus den Bundesparteigremien akzeptiert. "Wem hat es jetzt genutzt, dass Du diese Diskussion neuerlich öffentlich geführt hast", fragte die SPÖ-Chefin in Richtung Dornauers: "Lassen wir das doch sein. Es hilft uns nicht weiter." Sie stehe voll hinter der Tiroler SPÖ, versicherte die Bundesparteivorsitzende. Tirol sei in den Bundesgremien der Partei durch engagierte Mitstreiter gut vertreten, meinte Rendi-Wagner und erteilte damit zumindest indirekt einen Einzug Dornauers eine Absage.

"Waren deine Aussagen wirklich hilfreich?"

In Richtung des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil meinte die SPÖ-Chefin anlässlich der jüngsten Diskussion über die Sicherungshaft: "Ich frage mich, ob deine Aussagen wirklich hilfreich waren?" Um sich sogleich die Antwort selber zu geben: "Sie waren nicht hilfreich." Daraus habe sich nämlich entwickelt, dass es in der SPÖ keine gemeinsame Linie in der Partei gebe, aber "der Schutz der Grund- und Freiheitsrechte" ist in der SPÖ unverrückbar, so Rendi-Wagner: "Das darf uns nicht passieren." Die Sozialdemokratie werde nie Gespräche über eine Präventivhaft führen, die Menschenrechtsstandards gefährdet.

Am Ende ihrer Rede verlangte Rendi-Wagner einmal mehr Geschlossenheit. Zudem forderte sie die anwesenden Genossen auf, Dornauer ihre Stimme und ihr Vertrauen zu schenken: "Er wird sie für die politische Auseinandersetzung brauchen."

Unser Redakteur Robert Benedikt hatte live vom Parteitag berichtet:

16.15: Wahlergebnis 85 Prozent

Lange hat die Auszählung gedauert, aber jetzt ist es fix: Georg Dornauer wurde mit 85 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Tiroler SP-Obmann gewählt.

12.20 Uhr: Ergebnis um 16:00

Die Mittagspause beginnt. Danach werden Anträge behandelt. Das Wahlergebnis wird gegen 16 Uhr feststehen.

12.15: Für ein modernes Tirol kämpfen

Zum Ende seines Voirtrages gibt sich Dornauer optimistisch. Er werde mit seiner Partei für ein modernes und gerechteres Tirol kämpfen und dabei auch Kritik akzeptieren. Bei der Obmannwahl solle man bedenken, dass die anderen Parteien nur darauf warten, dass er, Dornauer, geschwächt aus dem Parteitag hervorgehe.

12.05 Uhr: Wahlkampfthemen für 2023

Dornauer listet auf, mit welchen Themen er seine Partei zum Erfolg führen will. Dazu gehören der Kampf gegen die "unleistbaren" Wohnkosten in Tirol gegen die Ausbreitung der Altersarmut und die Schaffung einer flächendeckenden Kinderbetreuung.

11.55 Uhr: Kandidat spricht

Der designierte Obmann-Kandidat Dornauer beginnt sein Referat mit der Feststellung: "Pamela, ich freue mich richtig, dass du da bist." Er entschuldigt seine inkriminierte Äußerung im Landtag mit seiner "Flapsigkeit" und "Emotionalität". Die Delegierten im Saal rief er auf, gemeinsam eine "Mission 2023" zu starten. Ziel sei es, die (noch) allmächtige ÖVP in Tirol "abzuwählen". Für einen fliegenden Wechsel in der Landesregierung stünde er, Dornauer allerdings nicht zur Verfügung.

11.30 Uhr: Diskussion hat uns geschwächt

Dis Diskussionen um Georg Dornauer und Doskozil (Sicherungshaft) hätten der Partei "nicht genützt" bedauert Rendi-Wagner. Deshalb appellert sie an die Betroffenen, Geschlossenheit zu zeigen, Geschlossenheit für das Erreichen des wichtigen Ziels, wieder stärkste Partei in Österreich zu werden. Sie schloss mit dem Appell an de Delegierten: "Gebt Schorsch (Dornauer) heute eure Stimme, denn er wird euren Rückhalt brauchen."

11.20 Uhr: Rendi Wagner: "Ich bin da!"

Mit tosendem Applaus wird die Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf der Bühne begrüßt. Ihr erster Satz: "Ich bin heute da" löst Jubelrufe aus. Sie habe "sehr persönlich und kurzfristig entschieden" nach Innsbruck zu kommen. Die SPÖ hatte in den vergangenen Tagen viele Diskussionen in der Öffentlichkeit, die der Partei nicht genützt haben.

Deshalb wolle sie sich heute zu Wort melden und die Akltivitäten der Partei in den letzten Woichen beleuchten, Dazu gehörten Ideen zu den Themen Bildung und Forschung, der Widerstand gegen die Zwölf-Stunden-Tag und das Aufzeigen rund um den "Pfusch" rund um die neue Karfreitags-Regel. Rendi-Wagner: "Das alles sind Kernthemen, die die Menschen im LanSicherd unmittelbar betreffen".

11.00 Uhr: Doskozil: Bin sehr gerne gekommen

Der frisch gekürte burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil betont mit heiserer Stimme, sehr gerne nach Tirol gekommen zu sein. Er betont, dass sich die SPÖ immer dadurch ausgezeichnet habe, unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Das betreffe auch die in jüngster Zeit heftig diskutierte Sicherungshaft. Die SPÖ unterscheide sich wesentlich von der ÖVP, in der alle "einem Messias hinterherlaufen".

10.30 Uhr. Rendi-Wagner erwartet "gutes Ergebnis"

Gleich nach ihrem Eintreffen hatte die Bundesparteiobfrau Georg Dornauer ein "gutes Ergebnis" prophezeit. Sie slebst werde durch ihren Auftritt in Innsbruck und durch intensive Gespräche dafür sorgen, dass in der Partei "wieder Geschlossenheit" herrscht.

10.00 Uhr Gleich geht's los.

Spannende Erwartung vor dem Haus der Musik am Innsbrucker Rennweg. Wie wird Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner den designierten Tiroler Obmann Georg Dornauer begrüßen. Als sie eintrifft, sind alle Kameras auf sie gerichtet. Und sie begrüßt den auf Bundesebene in Ungnade Gefallenen mit Küsschen.

Wie berichtet, hat sich Rendi Wagner erst im letzten Augenblick dazu entschlossen, am Tiroler Parteitag teilzunehmen. Sie will, so ist aus der Pateizentrale zu hören, die Wogen glätten und sich mit Dornauer versöhnen. Dieser hofft auf eine Funktion im Bundesparteivorstand.

Das Ergebnis der Obmannwahl ist nach den Wirrnissen rund um die sexistischen Äußerungen des designierten Obmannes völlig offen. Er selbst hofft auf mehr als 80 Prozent der Delegiertenstimmen, weil ein niedrigeres "nicht sehr gut" für einen neuen Obmann wäre.

