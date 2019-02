Facebook

Werner Kogler, Sarah Wiener © screenshot

Die bekannte TV-Köchin und Gastronomin Sarah Wiener wird für die Grünen bei der EU-Wahl antreten. Sie soll - hinter Parteichef Werner Kogler - auf den zweiten Listenplatz kommen. Gemeinsam mit Kogler präsentierte sie am Sonntag bei einer Pressekonferenz ihre Pläne und inhaltlichen Zugänge. Kogler bestätigt gleich zu Beginn der Pressekonferenz, dass Wiener am Bundeskongress der Grünen am 16. März für den zweiten Listenplatz bei der Europawahl kandidieren werde. Themen wie die "Landwirtschafts- und Ernährungswende in Europa", die laut Kogler gerade für junge Menschen zentral seien, sollen im EU-Wahlkampf der Grünen eine große Rolle spielen. Dafür stehe auch Sarah Wiener. Die in Deutschland lebende 56-jährige Österreicherin betont, dass sie eine "überzeugte und leidenschaftliche Verteidigerin der österreichischen und europäischen Werte" sei.

"Aufstehen und Verantwortung übernehmen"

Als erschreckend empfinde sie die rechtspopulistischen Strömungen in Europa, diese würden diese Werte "erodieren" lassen, nennt sie eine der Begründungen, warum sie bei der EU-Wahl antreten wolle. Als "Eckpfeiler" bezeichnet sie die für sie so wichtigen Themen wie gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft, so Wiener. Die Ernährungsfrage, die so stark mit dem Klima zusammenhänge, sei ein Eckpfeiler dafür, "was uns Menschen ausmacht". Daher sei sie auch so froh, dass sie von den Grünen gefragt worden sei. "Ich weiß auch, dass ich eine steile Lernkurve vor mir habe." Es sei wesentlich, "dass Menschen aus der Zivilgesellschaft aufstehen und Verantwortung übernehmen".

Wiener betreibt drei Restaurants und ein Catering-Unternehmen in Berlin, hat einige Kochbücher veröffentlicht und ist als Fernsehköchin bekannt. Sie fiel auch immer wieder mit politischen Aussagen - rund um Ernährungsthemen - auf, etwa gegen das TTIP-Handelsabkommen oder zum verfehlten Weg in der Agrarpolitik, engagiert sich gegen den Einsatz der Gentechnik und für eine nachhaltige, biologische Landwirtschaft.Wieners Bestellung muss - wie auch jene von Spitzenkandidat Werner Kogler und der anderen Kandidaten - vom Bundeskongress am 16. März abgesegnet werden.