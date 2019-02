Kleine Zeitung +

100 Jahre Der weite Weg der Frauen in die Politik

Am 16. Februar 1919 durften Frauen in Österreich erstmals wählen und gewählt werden. Heute, 100 Jahre später, kann aber immer noch keine Rede sein von einem Halbe-Halbe in der Politik. Vor allem an der Basis sind Frauen bis heute eher die Ausnahme.