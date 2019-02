Facebook

Eine klare Mehrheit der Österreicher ist für den Papamonat © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Pro:

Ich hatte das große Glück, in einem behüteten Haushalt in Oberösterreich aufzuwachsen. Mutter Kellnerin, Vater Filialleiter. Die Rollenverteilung war klar: Meine Mutter kümmerte sich um uns Kinder, mein Vater verdiente das Geld. Später erkannte ich, dass dies auch finanzielle Gründe hatte. Rückblickend wäre es für mich und meine Schwester schön gewesen, als Kind mehr Zeit mit dem Vater verbringen zu können. Genau deshalb ist für mich klar, dass ich eine aktive Rolle als Vater übernehmen möchte. Ich möchte nicht nur als Familienernährer, sondern als gleichwertige Bezugsperson von meinen Kindern wahrgenommen werden. Aber das scheint nicht so einfach zu sein, wie es sich anhört.