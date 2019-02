Sozialministerin Beate Hartinger-Klein stößt - wieder einmal - regierungsintern auf Widerstand. Die ÖVP ist skeptisch in Bezug auf den Papamonat für alle. 7.980 Anträge auf den Familienzeitbonus wurden seit März 2017 eingebracht.

Diesmal ist es nicht der eigene Parteichef Heinz-Christian Strache sondern die Kanzler-Partei, die der Sozialministerin in die Parade fährt © APA/ROBERT JAEGER

Mit ihrer Ankündigung eines Rechtsanspruchs auf den Papamonat hat Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) aufhorchen lassen. Wohl auch in der ÖVP, zeigt sich die Wirtschaft doch sehr skeptisch dazu. Vom Koalitionspartner hieß es am Montag dann auch lediglich, man werde den "Vorschlag" diskutieren.

Diskussionsbedarf sieht die Kanzlerpartei offenbar auch in Bezug auf die Karfreitags-Regelung. Die Ministerin hatte in der ORF-Pressestunde gemeint, es sei wahrscheinlich, dass es einen freien Tag mehr für alle geben werde. Am Montag ruderte sie nach der erbosten Reaktion der Wirtschaftskammer zurück: Ein solcher Feiertag sei möglich, "aber nicht sicher".

"Papamonat intern klären"

Die SPÖ pocht auf eine rasche Umsetzung. Bisher haben 7.980 den Papamonat beantragt. Seit 1. März 2017 wurden für den von der Regierung Familienzeitbonus genannten Papamonat 7.980 Anträge (Privatwirtschaft und Öffentlicher Dienst, Stand September 2018) gestellt. Ein Rechtsanspruch darauf besteht derzeit in der Privatwirtschaft nicht, geht es nach der FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein, soll dieser aber "so rasch als möglich" kommen.

Bei der ÖVP klang dies am Montag etwas zurückhaltender. "Wir sind dazu in Gesprächen und werden den Vorschlag regierungsintern klären", meinte Familienministerin und ÖVP-Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Brauchen wir das Recht auf einen Papamonat für alle? Ja, das darf kein Privileg im öffentlichen Dienst bleiben. Nein, das würde Kleinbetriebe in der Privatwirtschaft in Probleme bringen. Das sollten sich Dienstgeber und Dienstnehmer individuell ausmachen.

SPÖ kritisiert "Blockade"

Die SPÖ kritisierte die "Blockade" der ÖVP und forderte eine rasche Umsetzung des Rechtsanspruchs: "Gleichberechtigung kann nur funktionieren, wenn beide Eltern sich bezahlte und unbezahlte Arbeit gerecht teilen. Der Papa-/Babymonat ist dafür eine wichtige Basis", so Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek in einer Aussendung.

Der rechtliche Anspruch auf den Papamonat sei ein Erfolg des Europaparlaments, betonten die Grünen. Hartinger-Kleins Ankündigung sei nichts anderes als die Umsetzung einer neuen EU-Richtlinie. Demnach solle in allen EU-Staaten ein Rechtsanspruch auf mindestens zehn Tage bezahlter Papamonat gelten, erklärte Mandatarin Monika Vana.

VP-Absage an Feiertag für alle

Die Wirtschaftskammer hatte erbost auf Hartinger-Kleins Karfreitags-Sager reagiert und die Regierung an ihr Versprechen erinnert, "dass es zu keiner Mehrbelastung" für die Wirtschaft kommen werde. Am Montag wurde dieses Versprechen vonseiten der ÖVP bekräftigt. Die Sprecherin des zuständigen Kanzleramtsministers Gernot Blümel verwies auf die Festlegung der Regierung, wonach der Karfreitag kein allgemeiner Feiertag für alle werden soll, aber auch niemand etwas verlieren soll.

Sieben mögliche Varianten

Wie diese Quadratur des Kreises gelingen soll, ist noch nicht ganz klar. Hartinger-Klein sprach am Sonntag von sieben möglichen Varianten. Der Anspruch der Regierung sei es, "ein Win-Win zu schaffen, das natürlich da ganz, ganz schwierig ist". Dass alle Arbeitnehmer einen zusätzlichen (persönlichen) Feiertag bekommen, sei "möglich, aber nicht sicher", sagte am Montag ein Sprecher der Ministerin auf APA-Anfrage.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte am 22. Jänner aufgrund einer Beschwerde eines Arbeitnehmers die geltende Karfreitagsregelung aufgehoben. Er sieht es als Diskriminierung an, dass der Karfreitag nur für Angehörige bestimmter Religionsgemeinschaften ein gesetzlicher Feiertag ist. Seitdem wird um Lösungen gerungen, wie der für die Protestanten, aber auch Methodisten und Altkatholiken wichtige Feiertag erhalten bleiben kann.

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker und Kanzleramtsminister Blümel haben vergangene Woche nach einem ersten Gespräch von elf möglichen Varianten für eine Umsetzung des EuGH-Urteils gesprochen. Gut fand Bünker den Vorschlag, einen zusätzlichen, flexiblen Urlaubstag für alle einzuführen. Bis zum nächsten Karfreitag am 19. April soll eine Lösung gefunden werden.