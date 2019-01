Facebook

© DJAKOB.at/Daniela Jakob

Das Präsidium des ÖVP-Wirtschaftsbundes hat den steirischen WB-Direktor Kurt Egger einstimmig zum neuen Generalsekretär per 1. März 2019 bestellt. Der 44-jährige Steirer ist bereits seit 1997 in unterschiedlichen Funktionen auf Landes- und Bundesebene in der Volkspartei aktiv. Nach Funktionen in der Jungen ÖVP sowie in der Wirtschaftskammer Steiermark erfolgte 2011 die Bestellung zum Direktor des Wirtschaftsbund Steiermark.

Der bisherige WB-Generalsekretär René Tritscher wechselt in die Privatwirtschaft. Egger ist seit 2017 auch Gemeinderat in Graz und bearbeitet die Themen Europa, Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur.

"Mit Kurt Egger gewinnen wir einen Kenner der Organisation des Wirtschaftsbundes mit langjähriger Erfahrung in der politischen Interessenvertretung", so Präsident Harald Mahrer.

Wer neuer Direktor des steirischen Wirtschaftsbundes wird, entscheiden die Gremien erst am Nachmittag. Als Favorit für diese Funktion gilt - wie aus Insiderkreisen verlautet - der Werbeunternehmer und frühere ÖVP-Nationalratsabgeordnete Jochen Pack aus Hartberg.

