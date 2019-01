Facebook

Othmar Karas führt die ÖVP-Liste an, Karoline Edtstadler kandidiert auf Platz zwei © APA, BMI/TUMA

Wochenlang wurde spekuliert, ob die ÖVP mit Othmar Karas als Spitzenkandidat in die EU-Wahl geht. In vielen europapolitischen Grundsatzfragen trennen Karas und ÖVP-Chef Sebastian Kurz Welten - der 61-jährige EU-Abgeordnete wetterte gegen den Ausstieg von Türkis-Blau aus dem UN-Migrationspakt, geißelte die Indexierung der Kinderbeihilfe als „Neiddebatte“, forderte eine schärfere Gangart gegen Viktor Orbán. Ein ÖVP-Politiker, der dem Parteichef widerspricht, sich der türkisen Sprachregelung entzieht, eigene Wege geht - das geht normalerweise gar nicht in der Kurz-ÖVP.

