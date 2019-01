Facebook

Karin Kneissl © APA/HERBERT NEUBAUER

Frauen- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und Außenministerin Karin Kneissl laden am Donnerstag zu einer Pressekonferenz zum Thema "Gewalt- und Opferschutz - Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Frauensicherheit" ins Bundeskanzleramt.

Die Frauensprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, hatte sich zuletzt anlässlich der aktuellen Morde an Frauen tief betroffen gezeigt: "Das Gewaltausmaß gegenüber Frauen ist unerträglich geworden. Österreich liegt mit der Zahl an Frauenmorden europaweit an der Spitze. 42 ermordete Frauen waren es 2018 und bereits 4 Frauenmorde in nur 15 Tagen im neuen Jahr. Die Tatsache, dass viele Mörder in enger Beziehung zum Opfer standen und bereits vorher gewalttätig waren, zeigt, dass es in der Risikoeinschätzung dringenden Handlungsbedarf gibt", so Huemer.

"Die Forderungen zum Gewaltschutz von Frauen und Kindern liegen auf dem Tisch. Die Regierung muss sie endlich umsetzen. Österreich ist säumig bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention: so sollte bei Mord-Statistiken auch der Beziehungsstatus zwischen Opfer und Täter aufgezeichnet werden. Nichtstun ist gleichzusetzen mit Täterschutz. Was wir brauchen ist wirksamer Opferschutz. Jede Frau, jedes Mädchen dass Gewalterfahrungen machen muss, ist zu viel. Jeder Mord an einer Frau ist einer zu viel", so Huemer.

Wien hat seit einigen Jahren einen regelmäßigen Gewaltschutz Jour-Fixe, dieser dient dem Austausch von Einrichtungen im Bereich mit der Politik. Zudem wird die rot-grüne Stadtregierung für den Bau eines weiteren, fünften Frauenhauses Sorge tragen. Mit den Förderungen für Organisationen erfolgt ein breites Angebot an Gewaltschutzmaßnahmen. Diese Förderungen wurden in der Vergangenheit immer wieder von Seiten der FPÖ abgelehnt. Huemer und Hebein abschließend: "Jetzt ist Schluss mit den Banalisierungen und dem Herunterspielen von Gewalt. Wir in Wien nehmen die Stimmen der Frauen und der Gewaltschutzeinrichtungen ernst. Die Bundesregierung muss dringend handeln". ~ Rückfragehinweis:

Trauriger Anlass Am Sonntag war die Leiche einer 16-Jährigen im Wiener Neustädter Anton-Wodica-Park gefunden worden. Die Jugendliche war Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, ihr Tod trat laut Obduktion durch Ersticken ein. Tatverdächtig ist der Ex-Freund der 16-Jährigen, ein 19 Jahre alter Asylberechtigter aus Syrien. Ein Asylaberkennungsverfahren gegen den Mann wurde 2018 eingestellt, sagte Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums, auf eine APA-Anfrage an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Ein entsprechendes Verfahren wurde demnach am Montag erneut eingeleitet.

Wiederholungstäter sollen schneller abgeschoben werden

Das Innenministerium prüft derzeit "alle Optionen" einer Verschärfung bei den Aberkennungsmöglichkeiten des Asylstatus bei Straffälligkeit. In einem "ersten Schritt" werde man die EU-Kommission und das EU-Vorsitzland Rumänien mit diesem Thema befassen und auch versuchen, weitere Mitgliedsstaaten an Bord zu holen, hieß es am Mittwoch aus dem Innenressort zur APA.

Aufbauen will das Innenressort dabei auf einem Vorschlag, den Österreich laut Ministeriums-Angaben bereits im Juni des vergangenen Jahres bei den Verhandlungen zur sogenannten "Status-Verordnung" auf EU-Beamtenebene eingebracht hat und der sich mit der Erweiterung der Aberkennungsmöglichkeiten beschäftigte.

Konkret geht es dabei um die Aberkennung nicht nur bei besonders schweren Verbrechen, sondern bereits bei schweren Verbrechen. Zusätzlich soll es nicht nur bei einem derartigen schweren Verbrechen zu einer Aberkennung kommen, sondern auch bei einer wiederholten Begehung von (niederschwelligen) Straftaten, wodurch Wiederholungstäter umfasst werden würden.