Ab 10 Uhr: Kickls General wird erneut als Zeuge befragt. Die Abgeordneten sehen zahlreiche Widersprüche in seinen Aussagen.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Der BVT-Untersuchungsausschuss startet am Dienstag mit einem prominenten Zeugen in die Woche: Innenminister Herbert Kickls (FPÖ) Generalsekretär Peter Goldgruber muss erneut ins Parlament kommen. Die Abgeordneten orten nämlich zahlreiche Widersprüche in seinen Aussagen.

Ausschussvorsitzende Doris Bures (SPÖ) erklärte vor Beginn der heutigen Sitzung: "Nach 22 Sitzungen mit dem Schwerpunkt Hausdurchsuchung wird sich nun das Thema verlagern in Richtung möglicher politischer Einflussnahme und möglicher Missbrauch des BVT."

Nicht nur die Opposition, auch die ÖVP sah nach Goldgrubers erster Befragung eine ganze Reihe an Widersprüchlichkeiten zwischen seinen Aussagen und jenen anderer Auskunftspersonen. Der Spitzenbeamte hatte Anfang November die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und seinen Minister in Schutz genommen. "Ich habe vom Minister nie den Auftrag erhalten, irgendwo aufzuräumen", sagte Goldgruber. Auch bestritt er, beim BVT-Chef nach den Namen von verdeckten Ermittlern im Burschenschafter-Milieu gefragt zu haben - später relativierte er, dass er sich nicht erinnern könne.