Regina Petrik © APA/ROBERT JAEGER

Ein rassistischer Kommentar auf Instagram schlägt politisch hohe Wellen. Weil der Kommentar unter dem Logo der FPÖ Burgenland erschien, äußerten Grüne und SPÖ scharfe Kritik. Die FPÖ ihrerseits beteuert, das Konto sei gefälscht. Sie habe keinen Zugriff darauf, werde den Fall aber anzeigen. Und sie hoffe auf Ausforschung des Täters.

In dem zu einem Bericht auf Krone.at geposteten und inzwischen gelöschten Kommentar hieß es: "Unser Neujahrsbaby heißt Hendrik Strache und kein Kanakenbaby!!!" Die grüne Landessprecherin im Burgenland, Regina Petrik, zeigte sich daraufhin "schockiert über die offene rassistische Hetze" und forderte den FPÖ-Landesobmann Johann Tschürtz zu einer Entschuldigung auf.

Für die FPÖ wies allerdings Generalsekretär Christian Hafenecker die Urheberschaft des Postings zurück: Laut der freiheitlichen Landesgruppe im Burgenland handle es sich "um eine Fälschung, die von ihnen auch gemeldet wird". Und Hafenecker weiter: "Wir hoffen, dass rasch aufgeklärt wird, wer hinter dieser Seite steckt, die versucht, den Hass mit solch billigen Methoden zu schüren."

FPÖ-Landesparteiobmann Tschürtz stellte dem Urheber des Postings "härteste Konsequenzen" in Aussicht. "Der Betreiber des betreffenden Instagram-Kontos ist uns unbekannt. Das Konto ist jedenfalls keines der Landespartei, auch nicht des Landtagsklubs oder eines anderen, uns Freiheitlichen zuzurechnenden politischen Büros. Ebenso wenig wurde das Konto von uns autorisiert", so Tschürtz.

"Das, was hier unter Verwendung des Logos der FPÖ-Burgenland als Kommentar abgegeben wurde, ist in keiner Weise hinzunehmen", meinte der FPÖ-Politiker und kündigte eine Anzeige an.

Auch die SPÖ, die mit der FPÖ im Burgenland eine Koalition bildet, meldete sich zu Wort: Das Posting und die Wortwahl seien "skandalös", sagte der burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax zur APA: "Wir verurteilen das auf das Schärfste. Sollte das jetzt wirklich wer mutwillig gepostet haben, muss es Konsequenzen haben. Sonst muss natürlich herausgefunden werden, wer den FPÖ-Account gehackt hat."