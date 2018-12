Im Zuge der angekündigten Pflegereform soll auch das Pflegegeld ab Stufe 4 erhöht werden, so ist es im Regierungsprogramm von Türkis-Blau vorgesehen. Volksanwalt Kräuter beziffert den Wertverlust seit Einführung mit bereits 30 Prozent.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

ÖVP-Klubchef August Wöginger zeigt sich in einem Interview mit dem "Volksblatt" am Freitag diskussionsbereit darüber, alle Stufen des Pflegegeldes zu erhöhen. "Das muss man verhandeln. Vorgesehen ist es ab der Stufe 4, aber da sind wir diskussionsbereit", erklärte Wöginger auf die Frage, ob das Pflegegeld in allen Stufen angehoben werden soll.

Gefordert hatten dies in der Vergangenheit unter anderem die Arbeiterkammer sowie die Seniorenvertreter von SPÖ und auch ÖVP. Der Seniorenbund bekräftigte die Forderung nach einer regelmäßigen Valorisierung des Pflegegelds inklusive Anhebung aller sieben Pflegegeldstufen auch am Freitag in einer Aussendung.

Aus dem Sozialministerium gab es dazu auf APA-Anfrage vorerst noch kein Statement.

Auch Volksanwalt Günther Kräuter bekräftigt zum Jahreswechsel die Forderung nach einer spürbaren Anhebung des Pflegegeldes im Jahr 2019: "Seit Einführung des Pflegegeldes beträgt der Wertverlust deutlich mehr als 30 Prozent. Um eine Betreuung daheim durch mobile Dienste leistbar zu machen, sind drei Maßnahmen unerlässlich. Erstens die Erhöhung in allen Stufen, zweitens ein Plus von 30 Prozent und drittens eine jährliche Wertanpassung."

Nur so könne dem Druck auf Pflegeplätze in Alten- und Pflegeheimen wirksam begegnet werden, so Kräuter abschließend.